Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
В 7 сезоне проекта «Зважені та щасливі» телезрители следили за перевоплощением влюбленных Максима Письмиченко и Алины Буць.
Несмотря на то, что три года назад Алине врачи говорили, что это невозможно, она продолжала верить, что станет мамой. И год назад, 19.02.2019, в их семье произошло долгожданное счастье – на свет появилась доченька Алиса.
На своих страницах в соцсетях супруги публиковали фотографии крохи, однако личико малышки не показывали. Лишь в день 8 марта Макс и Алина решились показать публике свое сокровище.
Но самое главное, чтобы девочка росла здоровенькой и счастливой. А там, гляди, может родители ей в будущем подарят еще братика или сестричку.
Напомним,