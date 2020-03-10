Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

10 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
instagram.com/alinabuts7

В 7 сезоне проекта «Зважені та щасливі» телезрители следили за перевоплощением влюбленных Максима Письмиченко и Алины Буць.

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Пара стала финалистами шоу «Зважені та щасливі-7», а также, еще будучи в лагере для похудения, Макс сделал Алине предложение руки и сердца, и у них состоялась свадьба. В конце 2018 года стало известно, что супруги готовятся впервые стать родителями.

Несмотря на то, что три года назад Алине врачи говорили, что это невозможно, она продолжала верить, что станет мамой. И год назад, 19.02.2019, в их семье произошло долгожданное счастье – на свет появилась доченька Алиса.

На своих страницах в соцсетях супруги публиковали фотографии крохи, однако личико малышки не показывали. Лишь в день 8 марта Макс и Алина решились показать публике свое сокровище.

Дочь Алина и Макса - Алиса / instagram.com/alinabuts7
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В комментариях подписчики пары стали выдвигать свои предположения, на кого больше из родителей похожа Алиса. Их мнения разделились практически поровну.

Но самое главное, чтобы девочка росла здоровенькой и счастливой. А там, гляди, может родители ей в будущем подарят еще братика или сестричку. 

Напомним,

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