Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)
В воскресенье, 8 марта, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел четвертый выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».
По словам Виктории, она возвращается к отцу своих детей лишь потому, что боится его! Дмитрий же уверяет, что обошел всех знакомых, обратился в полицию и делает все, чтобы вернуть родных домой. Он не может понять, для чего любимая, которой он посвящал стихи и подарил дом, выставляет его тираном. Какую ужасающую правду о родителях девочки раскроют психологу? Что заставит Викторию сбежать из студии? И могут ли сестрички оставаться в такой семье?
Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.