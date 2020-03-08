Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)

8 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)
пресс-служба

В воскресенье, 8 марта, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел четвертый выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

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В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой истории. В последней надежде на помощь на «Один за всех» обратились сестрички Диана и Аня. Уже три недели вместе с мамой они скрываются от отца-тирана. Несмотря на то, что они нашли спасение в центре реабилитации в 200 км от Дмитрия, девочки боятся, что мать вновь вернется в опасные отношения, ведь так было уже 10 раз!

По словам Виктории, она возвращается к отцу своих детей лишь потому, что боится его! Дмитрий же уверяет, что обошел всех знакомых, обратился в полицию и делает все, чтобы вернуть родных домой. Он не может понять, для чего любимая, которой он посвящал стихи и подарил дом, выставляет его тираном. Какую ужасающую правду о родителях девочки раскроют психологу? Что заставит Викторию сбежать из студии? И могут ли сестрички оставаться в такой семье?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование

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