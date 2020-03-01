Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

В воскресенье, 1 марта, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел третий выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в шокирующем семейном конфликте – по словам родителей, уже два года они пытаются вырвать дочь Софию из рук опасного сектанта Радислава. София же называет мужчину своим спасителем…

Родители же выяснили, что Радислав проводит «очищение» в том числе с помощью кулаков и запугиваний. Софию неоднократно видели в синяках! Кроме того, когда родители пытались забрать дочь домой, мужчина избил и их. София же и слышать не хочет о своих родных и во всем поддерживает супруга!

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.