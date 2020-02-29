МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

29 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA состоялась премьера второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».

Героями кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» могут стать только повара с опытом работы. И с первых минут выпуска станет ясно, что все участники в этом году будут непростые.

Уже известно, что попытать свои силы придет обладатель престижной ресторанной премии «Соль», повар из команды Владимира Ярославского и даже шеф дорогого казино. Другая особенность кастинга на второй сезон – знакомые и любимые герои проекта.

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.