МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
29 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA состоялась премьера второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».
Уже известно, что попытать свои силы придет обладатель престижной ресторанной премии «Соль», повар из команды Владимира Ярославского и даже шеф дорогого казино. Другая особенность кастинга на второй сезон – знакомые и любимые герои проекта.
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.