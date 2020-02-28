МастерШеф. Профессионалы-2: сильнейшие и любимые герои, а также сложные кулинарные испытания
После огромного успеха в прошлом году телеканал СТБ снова презентует кулинарное шоу «МастерШеф. Профессионалы», героями которого могут стать только повара с опытом работы.
Это природный процесс, – говорит Эктор Хименес-Браво. – Весь ресторанный рынок увидел первый сезон «МастерШеф. Профессионалы», и теперь все профи хотят быть с нами!
За десять лет существования «МастерШеф» из стен проекта вышли сотни участников, и многие из них продолжили развиваться в кулинарии, – делится Эктор. – Очень приятно, что некоторые из них вернутся в этом сезоне уже в качестве настоящих профессионалов.
Кроме того, второй раз впечатлить судей решила победительница «подросткового» сезона Анастасия Кобыляцкая. Настя утверждает, что готова бороться наравне с шефами, несмотря на 18-летний возраст.
Смогут ли бывшие участники пройти кастинг «МастерШеф. Профессионалы», и кто из именитых шеф-поваров получит белый фартук, увидим в субботу, 29 февраля, в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,