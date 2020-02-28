МастерШеф. Профессионалы-2: сильнейшие и любимые герои, а также сложные кулинарные испытания

28 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: сильнейшие и любимые герои, а также сложные кулинарные испытания
МастерШеф. Профессионалы-2: онлайн 1 выпуск от 29.02.2020
пресс-служба канала СТБ

После огромного успеха в прошлом году телеканал СТБ снова презентует кулинарное шоу «МастерШеф. Профессионалы», героями которого могут стать только повара с опытом работы.

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Во втором сезоне зрители увидят новую судью – Ольгу Мартыновскую, сильнейших участников и сложные кулинарные испытания. С первых минут станет ясно, что все участники в этом году будут непростые.

Это природный процесс, – говорит Эктор Хименес-Браво. – Весь ресторанный рынок увидел первый сезон «МастерШеф. Профессионалы», и теперь все профи хотят быть с нами!

МастерШеф. Профессионалы-2: онлайн 1 выпуск от 29.02.2020 / пресс-служба канала СТБ
Уже известно, что попытать свои силы придет обладатель престижной ресторанной премии «Соль», повар из команды Владимира Ярославского и даже шеф дорогого казино. Другая особенность кастинга на второй сезон – знакомые и любимые герои проекта.

За десять лет существования «МастерШеф» из стен проекта вышли сотни участников, и многие из них продолжили развиваться в кулинарии, – делится Эктор. – Очень приятно, что некоторые из них вернутся в этом сезоне уже в качестве настоящих профессионалов.

МастерШеф. Профессионалы-2: онлайн 1 выпуск от 29.02.2020 / пресс-служба канала СТБ
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Фаворит зрителей Анатолий Цуперяк после «МастерШеф-3» все годы работал поваром и даже дослужился до шеф-повара ресторана. Цитаты Толика украинцы до сих пор помнят наизусть, но это не единственная его заслуга. 

Кроме того, второй раз впечатлить судей решила победительница «подросткового» сезона Анастасия Кобыляцкая. Настя утверждает, что готова бороться наравне с шефами, несмотря на 18-летний возраст.

Смогут ли бывшие участники пройти кастинг «МастерШеф. Профессионалы», и кто из именитых шеф-поваров получит белый фартук, увидим в субботу, 29 февраля, в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA. 

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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