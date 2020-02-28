Від пацанки до панянки-4: участница призналась в неоднократных изнасилованиях и абортах

28 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница призналась в неоднократных изнасилованиях и абортах
Від пацанки до панянки 4 сезон: участница Сабина Шейко
пресс-служба Нового канала

Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Сабина Шейко ошеломила признанием: ее мама знала, но ничего не сделала.

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За свои 20 лет девушка многого натерпелась – выросла в нищете и с отчимом-тираном, который систематически избивал ее маму. В своей визитке проекта «Від пацанки до панянки» Сабина рассказала, что именно отчим привел ее на бои без правил, и зарабатывал на этом. Но и это не все, что пришлось пережить юной «пацанке». Во время одного из испытаний Сабина призналась также в неоднократном физическом насилии.

Меня не раз насиловали, и поэтому мне приходилось делать аборты, – со слезами на глазах рассказала участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки». – Моя мама знала обо всем, но не приняла никаких мер. Только ответила: «Бог им судья».

Від пацанки до панянки 4 сезон: участница Сабина Шейко рассказала об изнасилованиях
Такого бездействия родному человеку Сабина простить не может – во всех своих бедах она обвиняет родителей.

Я не могу простить свою семью, – говорит героиня реалити Нового канала. – Они «убили» мое детство, разрушили психику и сломали меня. Не могу простить отца за то, что нас бросил. А маму – что допустила мои изнасилования.

Від пацанки до панянки 4 сезон: участница Сабина Шейко рассказала об изнасилованиях
Сможет ли Сабина пережить прошлое и изменить свою жизнь? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки-4» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA. 

Напомним,

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