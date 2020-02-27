Участница шоу «Топ-модель по-украински» выходит замуж?
27 февраля 2020 22:00
Участницы шоу «Топ-модель по-украински»
пресс-служба Нового канала
Одна из самых младших участниц третьего сезона «Топ-модель по-украински» на Новом канале заинтриговала подписчиков фото с колечком на безымянном пальце и подписью «Пополнила ряд замужних девиц».
«Топ-модели по-украински» выложила несколько сториз с фото, по которым можно проследить всю историю их отношений: от дня знакомства и до… предложения руки и сердца?По крайней мере, именно на эту мысль натолкнуло последнее сториз с кольцом, сияющем на пальчике девушки. Тем более, что, Катя уже неоднократно сама говорила, что именно Сашу она видит в роли будущего супруга.Напомним,
Катя Чечеленко с парнем / пресс-служба Нового канала
Я очень сильно люблю Сашку, и в будущем хочу создать с ним семью. Свою и любимую...– рассказывала девушка.
Катя Чечеленко хвастается подарком от любимого / пресс-служба Нового канала