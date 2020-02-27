Участница шоу «Топ-модель по-украински» выходит замуж?

27 февраля 2020 22:00 Юлия Крутиева
Участница шоу «Топ-модель по-украински» выходит замуж?
Участницы шоу «Топ-модель по-украински»
пресс-служба Нового канала

Одна из самых младших участниц третьего сезона «Топ-модель по-украински» на Новом канале заинтриговала подписчиков фото с колечком на безымянном пальце и подписью «Пополнила ряд замужних девиц».

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Те, кто следит за 17-летней Катей Чечеленко, в курсе, что вчера девушка отпраздновала первую годовщину с любимым парнем Сашей. Участница «Топ-модели по-украински» выложила несколько сториз с фото, по которым можно проследить всю историю их отношений: от дня знакомства и до… предложения руки и сердца? 

Катя Чечеленко с парнем / пресс-служба Нового канала
По крайней мере, именно на эту мысль натолкнуло последнее сториз с кольцом, сияющем на пальчике девушки. Тем более, что, Катя уже неоднократно сама говорила, что именно Сашу она видит в роли будущего супруга.

Я очень сильно люблю Сашку, и в будущем хочу создать с ним семью. Свою и любимую...
– рассказывала девушка.

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Правда, оказалось, что колечко – вовсе не предвестниц скорой свадьбы, а подарок от любимого на годовщину. Впрочем, глядя на то, как стремительно развиваются отношения Кати и Саши, думается, не так уж и долго ждать новостей о реальном предложении! 

Катя Чечеленко хвастается подарком от любимого / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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