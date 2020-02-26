Від пацанки до панянки-4: участницы реалити разгромили кабинет директора Школы леди
Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» повелись на провокацию преподавателей и устроили пьянку с разборками.
«Пацанки» беспрепятственно зашли в кабинет директора Школы леди Татьяны Мокриди и устроили там импровизированную вечеринку.
Это была проверка, которую девушки не прошли, – рассказывает Татьяна Мокриди. – Мы сознательно дали им легкий доступ в кабинет и оставили там алкоголь. Хотели убедиться, понимают ли они, куда попали, и для чего в школе.
Желание выпить было сильнее страха получить взбучку от преподавателей, – объясняет «пацанка» Виктория #Боксерша Алехина. – После энного бокала я предлагала даже сказать, что мы не виноваты, а вечеринку устроил дворецкий (смеется).
Мы надеемся, что со временем ученицы научатся делать правильный выбор, – говорит заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева. – И оценивать ситуацию будут со стороны собственной личности.
Я думала, что нас будут дрючить за пьянство в кабинете директора, – признается Вика #Синяк Кошутина. – И была шокирована, когда они лишь сказали нам сделать выводы и учиться на своих ошибках. Нынешние преподаватели такие добрые.