Від пацанки до панянки-4: участницы реалити разгромили кабинет директора Школы леди

Эксклюзив 26 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити разгромили кабинет директора Школы леди
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» повелись на провокацию преподавателей и устроили пьянку с разборками.

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Ключ на видном месте, полный бар алкоголя, отсутствие преподавателей – новоиспеченные ученицы Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки-4» повелись на все возможные провокации.

«Пацанки» беспрепятственно зашли в кабинет директора Школы леди Татьяны Мокриди и устроили там импровизированную вечеринку.

Это была проверка, которую девушки не прошли, – рассказывает Татьяна Мокриди. – Мы сознательно дали им легкий доступ в кабинет и оставили там алкоголь. Хотели убедиться, понимают ли они, куда попали, и для чего в школе.

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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Без страха покинуть проект девушки выпивали за столом директора и рассматривали вещи в ее кабинете.

Желание выпить было сильнее страха получить взбучку от преподавателей, – объясняет «пацанка» Виктория #Боксерша Алехина. – После энного бокала я предлагала даже сказать, что мы не виноваты, а вечеринку устроил дворецкий (смеется).

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Через некоторое время «пацанки» настолько разошлись, что взялись за выяснение отношений. Разнимать девушек пришлось охране.

Мы надеемся, что со временем ученицы научатся делать правильный выбор, – говорит заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева. – И оценивать ситуацию будут со стороны собственной личности.

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Я думала, что нас будут дрючить за пьянство в кабинете директора, – признается Вика #Синяк Кошутина. – И была шокирована, когда они лишь сказали нам сделать выводы и учиться на своих ошибках. Нынешние преподаватели такие добрые.

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Сделают ли выводы «пацанки»? Смотрите в следующих выпусках реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA!

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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