Александр Пикалов рассказал о своем пирсинге: «Я сделал это циркулем для черчения»

25 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Александр Пикалов рассказал о своем пирсинге: «Я сделал это циркулем для черчения»
Александр Пикалов на шоу Кто против блондинок?
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу Нового канала «Кто против блондинок?» артист вспомнил, в каком возрасте и каким образом проколол себе ухо.

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Актер Квартал-95 Александр Пикалов уже много лет не снимает сережку с левого уха. Но как она там появилась? Историю происхождения своего пирсинга артист рассказал во время съемок шоу «Кто против блондинок?»

Дело было так. Одна из «златовласок» поведала об удивительном случае, когда домашний попугай прокусил ухо ее отцу. Тут Пикалов не удержался, и вспомнил о своем проколе.

Я сделал это в девятом классе, в парке, под ивушкой, циркулем для черчения, – заявил Пикалов. – Тогда это было модно. Хотя и сейчас в душе не повзрослел – до сих пор будто девятиклассник. Поэтому не снимаю серьгу уже на зло действительности.

Александр Пикалов на шоу Кто против блондинок? / пресс-служба Нового канала
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Возможно, благодаря душевной молодости Александру и удалось обаять полный зал блондинок. По словам артиста, во время участия в шоу Нового канала он испытал только положительные эмоции.

Впечатления супер: прогулял работу, находился почти целый день в кругу прекрасных блондинок, – с улыбкой поделился Александр. – Мне было интересно поучаствовать в таком проекте, поспорить с женщинами. Это всегда радует (смеется). Считаю, что спор удался, и я могу записать «плюсик» мужскому населению.

Напомним, 

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