Александр Пикалов рассказал о своем пирсинге: «Я сделал это циркулем для черчения»
За кулисами шоу Нового канала «Кто против блондинок?» артист вспомнил, в каком возрасте и каким образом проколол себе ухо.
Дело было так. Одна из «златовласок» поведала об удивительном случае, когда домашний попугай прокусил ухо ее отцу. Тут Пикалов не удержался, и вспомнил о своем проколе.
Я сделал это в девятом классе, в парке, под ивушкой, циркулем для черчения, – заявил Пикалов. – Тогда это было модно. Хотя и сейчас в душе не повзрослел – до сих пор будто девятиклассник. Поэтому не снимаю серьгу уже на зло действительности.
Впечатления супер: прогулял работу, находился почти целый день в кругу прекрасных блондинок, – с улыбкой поделился Александр. – Мне было интересно поучаствовать в таком проекте, поспорить с женщинами. Это всегда радует (смеется). Считаю, что спор удался, и я могу записать «плюсик» мужскому населению.
Напомним,