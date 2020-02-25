71-летняя мама Илона Маска дефилировала на подиуме в Милане на каблуках 15 см: «Я крутая»
В 71 год пройтись по подиуму на каблуках высотой 15 сантиметров – легко! Это доказала Мэй Маск.
На своей странице в Инстаграм 71-летняя Мэй поделилась соответствующей фотографией. В подписи к ней она призналась, почему на снимке у нее такое злое лицо, а также рассказала, что это был самый длинный подиум в ее жизни, а их у нее было немало.
Я выгляжу злой, потому что я крутая, или потому что я дефилировала по самому длинному подиуму в жизни в течение 9 минут на 15-сантиметровых каблуках? Спасибо Philipp Plein, что пригласили меня принять участие в этой великолепной феерии!
Напомним,