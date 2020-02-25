71-летняя мама Илона Маска дефилировала на подиуме в Милане на каблуках 15 см: «Я крутая»

25 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
71-летняя мама Илона Маска дефилировала на подиуме в Милане на каблуках 15 см: «Я крутая»
Мэй Маск
Fotobank / GettyImages

В 71 год пройтись по подиуму на каблуках высотой 15 сантиметров – легко! Это доказала Мэй Маск.

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На днях мама Илона Маска приняла участие в показе одного из немецких брендов, который состоялся в Милане в рамках Недели моды. Женщина дефилировала по подиуму в течение 9 минут на высоченных каблуках!

На своей странице в Инстаграм 71-летняя Мэй поделилась соответствующей фотографией. В подписи к ней она призналась, почему на снимке у нее такое злое лицо, а также рассказала, что это был самый длинный подиум в ее жизни, а их у нее было немало. 

Мама Илона Маска - Мэй Маск / instagram.com/mayemusk

Я выгляжу злой, потому что я крутая, или потому что я дефилировала по самому длинному подиуму в жизни в течение 9 минут на 15-сантиметровых каблуках? Спасибо Philipp Plein, что пригласили меня принять участие в этой великолепной феерии!

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В комментариях подписчики выразили свое восхищение смелостью Мэй, а также отметили то, как она невероятно выглядит в своем возрасте! Не обошлось и без комплиментов собственно туфлям, в которых блистала Маск, их фолловеры назвали "убийственными".

Напомним,

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