Які жіночі куртки будуть модними в цьому сезоні?

Які жіночі куртки будуть модними в цьому сезоні?

На запитання: скільки курток має бути в гардеробі жінки, яка стежить за модою, немає однозначної відповіді.

Теплий верхній одяг давно перестав бути нудним і безликим, здатним лише захистити від вітру, дощу чи холоду. Завдяки старанням дизайнерів на подіумах цього сезону ми побачили велику різноманітність курток, які можуть стати родзинкою Твого модного аутфіту.

В інтернет-магазині MODIVO зібрані найкращі колекції курток від відомих брендів. Подивися на чудові моделі жіночих курток , тепер Ти зможеш бути стильною та неповторною незалежно від погоди за вікном! Давай ближче познайомимось із деякими модними тенденціями, вони обов'язково стануть натхненням для Твоїх нових фешн експериментів.

Демісезонні жіночі куртки

У перехідний період Тобі знадобляться різноманітні куртки, щоб почуватися комфортно і втілювати модні ідеї у своїх повсякденних образах.

Джинсові куртки

Джинсові курточки стали справжнім витвором мистецтва – вони прикрашені вишивкою, різноманітними аплікаціями, стразами та яскравими принтами. Зверни увагу на контрастні вставки з кольорового деніму, сміливі вирізи та навіть блискучий денім-металік!

Незвичайна та яскрава джинсова куртка приверне до себе увагу та підніме настрій. Крім класичного, звичного крою, цього сезону актуальні такі фасони з деніму:

Бомбери, «куртки бойфренда» з брендованими принтами;

Кропи, куртки-сорочки, стьобані моделі, з хутряним коміром;

З ефектом потертості, подовжені моделі та багато інших.

Колірна гама різноманітна – темно-синій, блакитний, білий, чорний, бежевий, коричневий, зелений, сірий, рожевий. Погодься, є де розгулятися фантазії!

Шкіряні куртки

Традиційні косухи не здають позицій, вони не тільки добре сидять на будь-якій фігурі, але й добре поєднуються з багатьма речами гардероба. Якщо Тобі до вподоби стиль кежуал – сміливо вибирай косуху! Це може бути безпрограшний чорний колір, беж, сірий або популярний білий.

Благородний блиск шкіри надихає дизайнерів вже не один рік, тому Твоя куртка може бути практично будь-якого фасону:

подовжена, оверсайз, з хутряним оздобленням, з контрастними вставками;

з бахромою, з акцентом на талії або вільна, з широким або вузьким поясом;

з капюшоном або без нього, із застібкою на блискавці, ґудзики або кнопки.

Матова, лакована, металік, з ефектом старіння, з анімалістичними принтами, стьобана – від такої кількості шкіряних фактур очі розбігаються!

Зимові жіночі пуховики

Звичайно, головне призначення зимового верхнього одягу – зігрівати та зберігати комфорт у снігову, вітряну та дощову погоду. Чи може тепла куртка бути акцентним елементом стильного образу? Звісно! Традиційний зимовий одяг – пуховики якнайкраще відображають тенденції цього сезону і здатні стати справжньою зіркою стильного аутфіту будь-якої модниці!

У колекціях провідних будинків моди є різноманітні пропозиції для всіх випадків, Ти виглядатимеш круто не лише на прогулянці, а й у робочий час та на активному відпочинку. Зустрічай легкі та практичні куртки у трендових відтінках, з цікавими дизайнерськими рішеннями та незвичним кроєм.

Велика та дрібна стібка з простим чи складним малюнком;

Дуті укорочені та довгі об'ємні моделі;

З широким поясом, комбіновані з контрастними вставками;

Асиметричний крій, акцентні рукави, двосторонні моделі, обробка хутром та багато іншого.

Актуальні пуховики з принтами, особливо у стилі анімалізм, дрібна та велика клітина, квіткові мотиви. Крім чорних моделей, Ти зможеш вибрати чудові білі пуховики, у лаконічних відтінках бежевого, моделі у ніжно блакитних та рожевих пастельних тонах, у яскравих неонових кольорах.

Не пропусти можливість придбати пікові відтінки – глибокий винний, шоколадний, колір верблюжої вовни, смарагдовий, оливковий. А разом із блискучим сріблястим чи золотистим пуховиком Ти завжди будеш у центрі уваги!

Як бачиш, у Тебе багато можливостей не тільки урізноманітнити свій гардероб у звичному тобі стилі, а й зважитися на сміливі модні експерименти. Чому б не спробувати зараз? Заходь у MODIVO та вибирай!