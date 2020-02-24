Невеста Виктора Павлика обескуражила Сеть обнаженным фото из душа

Чем ближе свадьба певца, тем больше скандальных новостей о его молодой невесте появляется в Сети.

В конце прошлой недели публика была в шоке от неожиданного интервью Екатерины Репяховой , в котором она заявила о своей второй свадьбе после смерти любимого.

В частности, Репяхова считает, что их с Виктором Павликом разница в двадцать восемь лет не даст им всю жизнь прожить вместе.

Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней, – сказала девушка. – У меня есть стимул хорошо выглядеть.

Подобную «сенсацию» пресса тут же растиражировала, тем самым разозлив саму Екатерину. В своем Инстаграм невеста Павлика написала, что журналисты не корректно процитировали ее слова.

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Чтобы привлечь как можно больше внимания к своей публикации, Репяхова ее проиллюстрировала есвоим фото из душа. При этом в кадре девушка позирует без одежды под струями воды.

Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа, – пишет девушка. – И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю.

Напомним,