Невеста Виктора Павлика обескуражила Сеть обнаженным фото из душа

24 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Невеста Виктора Павлика обескуражила Сеть обнаженным фото из душа
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

Чем ближе свадьба певца, тем больше скандальных новостей о его молодой невесте появляется в Сети.

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В конце прошлой недели публика была в шоке от неожиданного интервью Екатерины Репяховой, в котором она заявила о своей второй свадьбе после смерти любимого. 

В частности, Репяхова считает, что их с Виктором Павликом разница в двадцать восемь лет не даст им всю жизнь прожить вместе.

Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней, – сказала девушка. – У меня есть стимул хорошо выглядеть.

Подобную «сенсацию» пресса тут же растиражировала, тем самым разозлив саму Екатерину. В своем Инстаграм невеста Павлика написала, что журналисты не корректно процитировали ее слова.

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate
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Чтобы привлечь как можно больше внимания к своей публикации, Репяхова ее проиллюстрировала есвоим фото из душа. При этом в кадре девушка позирует без одежды под струями воды.

Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа, – пишет девушка. – И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю.

Напомним,

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