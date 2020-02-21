Від пацанки до панянки-4: участниц реалити переселили из сарая в монастырь
21 февраля 2020 18:00
Юлия Крутиева
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала
Участниц реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» поселили в замок, который находится на месте бывшего монастыря.
В этом году участницы реалити «Від пацанки до панянки»
в полной мере могли ощутить на себе поговорку: «Из грязи – в князи». Сначала их отправили ночевать в старый разваленный сарай. Потом они прошли испытание болотом. Наконец грязных и измученных их доставили в Школу леди.
Девушки ожидали увидеть шикарную виллу с бассейном, как это было в прошлых сезонах реалити. Но им выделили настоящий замок, построенный французским архитектором по средневековому проекту.
Мы выбрали это здание неспроста, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Это суперэнергетическое место! Несколько столетий назад здесь располагалась женская монастырская школа.
Дом участниц «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
«Секрет» замка испугал «пацанок» не на шутку.
Я слышала, что в монастырях женщины живут все в одной комнате, как в тюрьме. Их плохо кормят и запрещают заниматься сексом с мужчинами, – делится Алина #Двезвезды Шевченко. – А еще заставляют работать на территории, как рабынь!
Дом участниц «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Но «пацанок» минует чаша сия. Ведь женские монастырские школы – это не о рабстве. Впервые в Украине они появились еще во времена Киевской Руси. И сыграли ведущую роль в развитии современного образования. Кстати, в такие школы частенько отправляли на перевоспитание нерадивых девушек. Совпадение?
Дом участниц «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Поможет ли темное прошлое замка подарить участницам светлое будущее – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки».
Напомним,