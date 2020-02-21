Від пацанки до панянки-4: участниц реалити переселили из сарая в монастырь

21 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участниц реалити переселили из сарая в монастырь
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала

Участниц реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» поселили в замок, который находится на месте бывшего монастыря.

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В этом году участницы реалити «Від пацанки до панянки» в полной мере могли ощутить на себе поговорку: «Из грязи – в князи». Сначала их отправили ночевать в старый разваленный сарай. Потом они прошли испытание болотом. Наконец грязных и измученных их доставили в Школу леди. 

Девушки ожидали увидеть шикарную виллу с бассейном, как это было в прошлых сезонах реалити. Но им выделили настоящий замок, построенный французским архитектором по средневековому проекту.

Мы выбрали это здание неспроста, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Это суперэнергетическое место! Несколько столетий назад здесь располагалась женская монастырская школа.

Дом участниц «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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«Секрет» замка испугал «пацанок» не на шутку. 

Я слышала, что в монастырях женщины живут все в одной комнате, как в тюрьме. Их плохо кормят и запрещают заниматься сексом с мужчинами, – делится Алина #Двезвезды Шевченко. – А еще заставляют работать на территории, как рабынь!

Дом участниц «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Но «пацанок» минует чаша сия. Ведь женские монастырские школы – это не о рабстве. Впервые в Украине они появились еще во времена Киевской Руси. И сыграли ведущую роль в развитии современного образования. Кстати, в такие школы частенько отправляли на перевоспитание нерадивых девушек. Совпадение?

Дом участниц «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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Поможет ли темное прошлое замка подарить участницам светлое будущее – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки». 

Напомним, 

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