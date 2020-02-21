Звезде фильма «Гарри Поттер» диагностировали третью стадию рака

Месяц назад публику шокировало признание звезды сериала «Все женщины – ведьмы».

Тогда в прямом эфире утреннего шоу «Good Morning America» 48-летняя актриса Шэннен Доэрти призналась, что у нее случился рецидив рака молочной железы. А вчера о своем заболевании впервые заявила звезда фильма «Гарри Поттер». Речь идет об исполнительнице роли Молли Уизли – актрисе Джули Уолтерс.

В интервью «ВВС» 69-летняя знаменитость призналась, что полтора года назад врачи диагностировали ей рак кишечника третьей стадии. Тогда Джули не опустила руки.

При поддержке своего мужа Гранта Роффе женщина начала бороться с недугом. Она перенесла операцию и курс химиотерапии. Теперь ее организм чистый.

Сейчас Уолтерс снимается в фильме «Таинственный сад», которые, по ее признанию, может стать последним в ее карьере.

Напомним,