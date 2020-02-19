Від пацанки до панянки-4: биография учениц Школы леди – знакомимся ближе с каждой из них
После первого эпизода «Від пацанки до панянки» на Новом канале на проекте осталось 10 участниц .
Четвертый сезон «Пацанок» бьет все рекорды. В первой программе проект покинули сразу пять девушек. Они так и не стали ученицами Школы леди. Остальным участницам предстоит долгий путь к изменениям.
Юля Чигринец
Возраст – 19 лет
Прозвище – #Бандитка
Вика Алехина
Возраст – 18 лет
Прозвище – #Боксерша
От этой «пацанки» также отказалась мама, когда малышке исполнился месяц. Ее усыновилидочерили, но с приемными родителями не удалось построить теплые отношения. Девушка чувствует себя одинокой. Выпивает и гуляет на полную катушку. Не видит смысл в жизни и боится не дожить до 20 лет. Мечтает найти и изменить себя.
Женя Мазур
Возраст – 19 лет
Прозвище – #Батюшка
Женин папа умер от передозировки наркотиками, а мама вынуждена была отправиться на заработки в Польшу. Девушку воспитывали бабушка и дедушка. Когда же они умерли, ее жизнь пошла по наклонной. Женя начала принимать наркотики. На запрещенные вещества зарабатывает воровством. Хочет побороть зависимость ради счастливого будущего.
Катя Устинова
Возраст – 18 лет
Прозвище – #Канарейка
Алина Шевченко
Возраст – 21 год
Прозвище – #Двезвезды
Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые проходят впустую. Она привлекает к себе внимание дурацкими проделками, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей.
Анастасия Филиппская
Возраст – 24 года
Прозвище – #Париж
Сабина Шейко
Возраст – 20 лет
С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого «пацанка» стала агрессивной и одинокой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь.
Мария Переселкина
Возраст – 22 года
Прозвище – #Стрипуха
Эта распущенная «пацанка» работает стриптизершей. Хотя от клиентов у нее нет отбоя, чувствует себя одинокой. Маша – сама по себе. Ее родители развелись, когда та была ребенком. Папа забрал дочь к себе, но не воспитывал. Девочка по очереди жила у всех родственников. Мама во второй раз вышла замуж. Новый муж избивал женщину. От побоев у нее выросла опухоль, женщина умерла. Маша пришла на проект, чтобы изменить жизненные приоритеты и понять, кто она есть на самом деле.
Вика Кошутина
Возраст – 19 лет
Прозвище – #Синяк
Влада Роговенко
Возраст – 24 года
Влада за словом в карман не лезет. Она дерзкая, любит привлекать к себе внимание разными дурацкими способами. После участия в проекте «Супермодель по-украински» Влада могла построить успешную карьеру, но променяла моделинг на гульки. На проекте хочет кардинально изменить себя и свою жизнь.
Новые выпуски проекта «Від пацанки до панянки-4» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
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