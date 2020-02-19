Від пацанки до панянки-4: биография учениц Школы леди – знакомимся ближе с каждой из них

19 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: биография учениц Школы леди – знакомимся ближе с каждой из них
Від пацанки до панянки-4: биография учениц Школы леди
пресс-служба Нового канала

После первого эпизода «Від пацанки до панянки» на Новом канале на проекте осталось 10 участниц .

Четвертый сезон «Пацанок» бьет все рекорды. В первой программе проект покинули сразу пять девушек. Они так и не стали ученицами Школы леди. Остальным участницам предстоит долгий путь к изменениям.  

Юля Чигринец 

Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец / пресс-служба Нового канала
Город – Полтава 
Возраст – 19 лет
Прозвище –  #Бандитка 

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Юля – очень агрессивная. Она провоцирует людей на драки. В своей враждебности винит мать. Сразу после рождения та отказалась от Юли, а когда девочка год прожила у приемных родителей, передумала и забрала малышку обратно. В родной семье вместо любви «пацанка» получила издевательства родителей и братьев. На проекте хочет побороть агрессию и научиться доверять людям.

Вика Алехина 

Від пацанки до панянки-4: Вика Алехина / пресс-служба Нового канала
Город – Краматорск 
Возраст – 18 лет 
Прозвище – #Боксерша 

От этой «пацанки» также отказалась мама, когда малышке исполнился месяц. Ее усыновилидочерили, но с приемными родителями не удалось построить теплые отношения. Девушка чувствует себя одинокой. Выпивает и гуляет на полную катушку. Не видит смысл в жизни и боится не дожить до 20 лет. Мечтает найти и изменить себя. 

Женя Мазур 

Від пацанки до панянки-4: Женя Мазур / пресс-служба Нового канала
Город – Винница 
Возраст – 19 лет 
Прозвище –  #Батюшка

Женин папа умер от передозировки наркотиками, а мама вынуждена была отправиться на заработки в Польшу. Девушку воспитывали бабушка и дедушка. Когда же они умерли, ее жизнь пошла по наклонной. Женя начала принимать наркотики. На запрещенные вещества зарабатывает воровством. Хочет побороть зависимость ради счастливого будущего. 

Катя Устинова 

Від пацанки до панянки-4: Катя Устинова / пресс-служба Нового канала
Город – Киев 
Возраст – 18 лет 
Прозвище – #Канарейка 

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«Пока водка льется, сердце бьется», – любит говорить Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день! «Пацанка» пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок. Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать.  Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви. 

Алина Шевченко 

Від пацанки до панянки-4: Алина Шевченко / пресс-служба Нового канала
Город – Вышгород 
Возраст – 21 год 
Прозвище – #Двезвезды 

Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые проходят впустую. Она привлекает к себе внимание дурацкими проделками, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей. 

Анастасия Филиппская 

Від пацанки до панянки-4: Анастасия Филиппская / пресс-служба Нового канала
Город – Харьков 
Возраст – 24 года
Прозвище –  #Париж 

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Со стороны кажется, что у Насти не жизнь, а сказка. Она работает су-шефом на известном французском горнолыжном курорте, знает пять языков и может послать на них. Но если присмотреться, становится понятно, что не все так просто. Она привлекает внимание к себе пранком и троллингом, достаточно деспотичная в работе и считает себя выше остальных. На проекте хочет научиться контролировать себя и стать более женственной.

Сабина Шейко

Від пацанки до панянки-4: Сабина Шейко / пресс-служба Нового канала
Город – Лозовая 
Возраст – 20 лет 

С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого «пацанка» стала агрессивной и одинокой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь. 

Мария Переселкина

Від пацанки до панянки-4: Мария Переселкина / пресс-служба Нового канала
Город – Львов 
Возраст – 22 года 
Прозвище – #Стрипуха 

Эта распущенная «пацанка» работает стриптизершей. Хотя от клиентов у нее нет отбоя, чувствует себя одинокой. Маша – сама по себе. Ее родители развелись, когда та была ребенком. Папа забрал дочь к себе, но не воспитывал. Девочка по очереди жила у всех родственников. Мама во второй раз вышла замуж. Новый муж избивал женщину. От побоев у нее выросла опухоль, женщина умерла. Маша пришла на проект, чтобы изменить жизненные приоритеты и понять, кто она есть на самом деле. 

Вика Кошутина

Від пацанки до панянки-4: Вика Кошутина / пресс-служба Нового канала
Город – Одесса 
Возраст – 19 лет 
Прозвище – #Синяк 

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Чрезмерно раскованная «пацанка» свои ночи проводит на вечеринках, а дни перед веб-камерой, предоставляя виртуальные секс-услуги. Девушка любит выпивать и употребляет запрещенные вещества. С детства ее ненавидел отец, избивая до потери сознания. Он доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Девушка пришла на проект, чтобы разобраться со своим распущенным поведением.

Влада Роговенко

Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко / пресс-служба Нового канала
Город – Днепр 
Возраст – 24 года 

Влада за словом в карман не лезет. Она дерзкая, любит привлекать к себе внимание разными дурацкими способами. После участия в проекте «Супермодель по-украински» Влада могла построить успешную карьеру, но променяла моделинг на гульки. На проекте хочет кардинально изменить себя и свою жизнь. 

Новые выпуски проекта «Від пацанки до панянки-4» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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