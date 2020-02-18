У Евгения Кошевого появится новая напарница

Уже скоро на канале «1+1» стартует новый сезон народного шоу «Рассмеши комика».

В этом году исполняется 10 лет со дня выхода первой программы в эфир. За это время «Рассмеши комика» был продан в 16 стран, а в 5-ти странах формат украинского юмористического шоу был адаптирован и снят.

Главная интрига нового сезона «Рассмеши комика» – новый комик. Это будет прекрасная любимица всей Украины. Кто же именно станет первой напарницей Евгения Кошевого – станет известно уже скоро!

Также этой весной «Квартал 95» продолжит хорошую традицию обновленного формата, где за выигрыш будут бороться команды из разных городов. Все средства, заработанные участниками шоу, пойдут на реализацию социальных проектов.

Студия проекта шоу «Рассмеши комика» / пресс-служба

Напомним, в прошлом сезоне за призовые деньги в разных городах Украины были построены: инклюзивная сенсорная комната, детская площадка для детей с инвалидностью, а также реализованы такие проекты, как кукольный театр, образовательный хаб, ремонт в приюте для собак и другие социальные проекты.

На этот раз в «Рассмеши комика» примут участие сборные Житомира, Сум, Харькова, Киева, Ивано-Франковска, Кривого Рога, Львова и Хмельницкого. За каждую из команд выступят звездные участники: известные комики, актеры, ведущие и спортсмены.

Впервые за 10 лет кресло комика займет представительница прекрасного пола. Будет ли она щедра на улыбку и смех? Затмит ли она Кошевого своим заводным смехом?

Напомним,