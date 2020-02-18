У Евгения Кошевого появится новая напарница

18 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
У Евгения Кошевого появится новая напарница
Ведущий и юморист Евгений Кошевой
пресс-служба

Уже скоро на канале «1+1» стартует новый сезон народного шоу «Рассмеши комика».

Читайте такжеИзвестный украинский певец разводится с женой спустя пять лет брака
В этом году исполняется 10 лет со дня выхода первой программы в эфир. За это время «Рассмеши комика» был продан в 16 стран, а в 5-ти странах формат украинского юмористического шоу был адаптирован и снят.

Главная интрига нового сезона «Рассмеши комика» – новый комик. Это будет прекрасная любимица всей Украины. Кто же именно станет первой напарницей Евгения Кошевого – станет известно уже скоро!

Также этой весной «Квартал 95» продолжит хорошую традицию обновленного формата, где за выигрыш будут бороться команды из разных городов. Все средства, заработанные участниками шоу, пойдут на реализацию социальных проектов.

Студия проекта шоу «Рассмеши комика» / пресс-служба
Напомним, в прошлом сезоне за призовые деньги в разных городах Украины были построены: инклюзивная сенсорная комната, детская площадка для детей с инвалидностью, а также реализованы такие проекты, как кукольный театр, образовательный хаб, ремонт в приюте для собак и другие социальные проекты.

Читайте также50-летняя Дженнифер Лопес соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини
На этот раз в «Рассмеши комика» примут участие сборные Житомира, Сум, Харькова, Киева, Ивано-Франковска, Кривого Рога, Львова и Хмельницкого. За каждую из команд выступят звездные участники: известные комики, актеры, ведущие и спортсмены.

Впервые за 10 лет кресло комика займет представительница прекрасного пола. Будет ли она щедра на улыбку и смех? Затмит ли она Кошевого своим заводным смехом?

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Евгений Кошевой Рассмеши комика социальные сети телешоу

Материалы по теме

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
Телешоу

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
Подаруй мені щастя: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 18.02.2020)
Сериалы

Подаруй мені щастя: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 18.02.2020)
Говорит Украина: Дорога в ад: что делают с мужчинами в музыкальной комнате? (эфир от 18.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Дорога в ад: что делают с мужчинами в музыкальной комнате? (эфир от 18.02.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK