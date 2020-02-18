Известный украинский певец разводится с женой спустя пять лет брака
Череда звездных расставаний в украинском шоу-бизнесе продолжается.
В интервью Соломии Витвицкой он признался, что спустя 5 лет брака подал на развод с женой Анной Браженко. Об этом сама телеведущая сообщила в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією», поделившись подробностями неожиданного звездного расставания.
Артист має бути самотнім, щоб творити. А найкраще, що може зробити жінка – просто не заважати чоловікові,– рассказал Олейник в интервью Витвицкой.
Напомним,