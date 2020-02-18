Известный украинский певец разводится с женой спустя пять лет брака

18 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Известный украинский певец разводится с женой спустя пять лет брака
Певец Вадим Олейник
instagram.com/oleynikvadim

Череда звездных расставаний в украинском шоу-бизнесе продолжается.

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Еще не утихли страсти касательно бракоразводного процесса Владимира Остапчука, как о переменах в личной жизни сообщил еще один артист. Речь идет про певца Вадима Олейника. 

В интервью Соломии Витвицкой он признался, что спустя 5 лет брака подал на развод с женой Анной Браженко. Об этом сама телеведущая сообщила в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією», поделившись подробностями неожиданного звездного расставания.

Артист має бути самотнім, щоб творити. А найкраще, що може зробити жінка – просто не заважати чоловікові,
– рассказал Олейник в интервью Витвицкой.

Вадим Олейник и Анна Браженко / instagram.com/oleynikvadim
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На данный момент все свое свободное время 31-летний Вадим посвящает творчеству. Он пишет музыку, а также записывает новые песни.

Напомним,

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