Найдены доказательства романа Владимира Остапчука с нотариусом: все тайное становится явным

8 февраля 2020 20:00 Катерина Даниленко
Найдены доказательства романа Владимира Остапчука с нотариусом: все тайное становится явным
Телеведущий Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

Когда-то бдительные поклонники таким же образом вычислили роман Потапа и Насти Каменских.

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В Сети всплыли интересные кадры, которые могут подтверждать роман телеведущего Владимира Остапчука с нотариусом по имени Кристина. Возможную пару уличили в том, что они вместе направляются в один и тот же город. Такие выводы юзеры сделали методом сравнения их Instagram-stories.

Вчера вечером Владимир опубликовал кадр с киевского вокзала, а Кристина, в то же время, поделилась снимком с вагона поезда, где показала, что готовится к вечерней трапезе вместе со спутником.

Instagram-stories Владимира Остапчука и его возможной девушки / социальная сеть Instagram

А сегодня утром Остапчук снял stories с поезда, где отметил местом прибытия город Ужгород. Девушка, в свою очередь, показала кадры с местного вокзала.

Instagram-stories Владимира Остапчука и его возможной девушки / социальная сеть Instagram

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Наблюдательные подписчики просмотрели и более ранние публикации 33-летней девушки, на которых можно заметить слишком знакомые локации. Молодые люди посещали одно и то же кафе, а также, скорее всего, отдыхали вместе в Буковеле.

Напомним,

Instagram-stories Владимира Остапчука и его возможной девушки / социальная сеть Instagram

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