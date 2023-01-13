Ведуча 1+1 Наталя Островська на відпочинку у Карпатах вперше показала своїх батьків – фото

Телеведуча 1+1 Наталя Островська з перших днів повномасштабної війни веде інформаційну боротьбу в ефірі Єдиного марафону новин, ТСН.

Часу на відпочинок небагато, але під час зимових свят Наталя знайшла можливість поїхати у першу мінівідпустку з початку вторгнення, щоб провести 3 дні з найріднішими людьми у Карпатах. Ведуча вперше показала батьків – Вікторію Володимирівну та Олександра Сергійовича – і розповіла про відпочинок в умовах війни для Afisha.bigmir.net.

Наталя поділилася, що побувати у зимових Карпатах – її давня мрія: «Хотілось і самій емоційно перезавантажитись, і батькам показати цю неймовірну красу».

Тато ведучої став на лижі, але без інструктора, тому в нього був лише один спуск – невдалий. На відміну від зіркової доньки, перша спроба якої стати на лижі хоч і зазнала фіаско, зате друга вийшла дуже вдалою.

Я впала з підйомника і відмовилась спускатись із гори. Назад доставили підйомником, уявіть, всі їдуть на гору, лише я одна – вниз. Не могла здолати страх… Розповіла свою історію у фейсбуці, і після цього мені написав у коментарях інструктор. До того ж я так давно мріяла про це, а кидати справу на пів шляху – не моє. Наступного дня за дві години навчання ми вже побували на всіх відкритих для катання горах! Шкодую, що раніше не каталась на лижах. Це неймовірні відчуття! – поділилася враженнями про перший досвід катання на лижах Наталя Островська.

Розповіла ведуча також про доступність зимового відпочинку в Карпатах. Щодо проживання Островська каже, що знайти житло можна на будь-який гаманець – у заміських будинках, котеджах, є купольні готелі. Наталя з батьками обрали готель «Шелтер» у самому серці Буковелю. Пристосований курорт Буковель і до нових українських реалій – під час вимкнень світла працював генератор. Щодо харчування, то у місцевих ресторанах можна повечеряти в середньому на 600–700 грн з людини. Квиток ski-pass на цілий день коштував 1700 грн. Оренда лиж – 500 грн. На екскурсії ціни різні – від 500 до 1000 грн і більше.

Також Островська прокоментувала доречність відпочинку під час війни:

Я працюю з першого дня повномасштабного вторгнення, за себе не соромно. Я ж не у Куршевель поїхала відпочити, а підтримую українське. Вважаю, що усі ми зараз маємо по-новому відкривати для себе Україну. Наші військові самі кажуть – вони на фронті для того, щоб ми у тилу могли нормально жити. Економіка має працювати, та своє потрібно підтримувати. Не забуваючи при цьому донатити на сили оборони!