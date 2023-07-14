«ЖВЛ представляє»: Тімур Мірошниченко щодня розповідатиме про зірок у «Сніданку з 1+1»

14 июля 2023 13:09 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

«ЖВЛ представляє»: Тімур Мірошниченко щодня розповідатиме про зірок у «Сніданку з 1+1»
Ведучий Тімур Мірошниченко
instagram.com/timur.miroshnychenko

Щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі «1+1 Україна» глядачів головного ранкового шоу країни «Сніданок з 1+1» очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців.

Читайте такожMamaRika розповіла про мрію, яку здійснить після нашої Перемоги
Відтепер щоранку о 9:10 глядачі «Сніданку з 1+1» зможуть дізнатись новини з життя знаменитостей у новій рубриці «ЖВЛ представляє», вестиме яку Тімур Мірошниченко

Щоденна рубрика занурить глядачів у відверті історії та розкриє найгарячіші теми про героїв нашого часу: гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих особистостей. 

Так, цього тижня у рубриці обговорили резонансне інтерв’ю актора Остапа Ступки для YouTube-каналу ведучого «Говорить вся країна» Олексія Суханова. В інтерв’ю спадкоємець знаменитої акторської династії розплакався, згадуючи реакцію дружини на ДТП за його участю, а також розповів, що відчуває зараз та чи готовий переосмислювати власне життя. Розмову прокоментував автор матеріалу Олексій Суханов. Також глядачі побачили історію української телеведучої Наталії Розинської, яка нещодавно приголомшила новиною про розлучення із чоловіком. Наталія 11 років була заміжня за колишнім охоронцем Кучми, майором Миколою Мельниченком, разом із ним емігрувала до США. Але лав-сторі закінчилась гучним розлученням, подробиці якого побачили глядачі у «ЖВЛ представляє».

Ведучий Тімур Мірошниченко

Читайте також«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії з новим головним героєм
Повні версії нових ексклюзивних інтерв’ю із зірками можна буде переглянути на Youtube-каналах ЖВЛ та «Сніданку з 1+1».

Я дуже щасливий, що відтепер телеглядачі зможуть побачити своє улюблене шоу і у «Сніданку з 1+1». Кожного дня найоперативніші новини про життя відомих людей чекатимуть вас на телеканалі «1+1 Україна», – каже Тімур.

До того ж найкращі повні випуски ЖВЛ із Тімуром Мірошниченком та Вірою Кекелією можна побачати у вихідны: у суботу та неділю о 9:30 на телеканалі «1+1 Україна».  

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

1+1 ЖВЛ новини особисте життя зірок Тімур Мірошниченко

Матеріали на тему

Діма Каднай розповів про насичені літні канікули в прабабусі
Новини

Діма Каднай розповів про насичені літні канікули в прабабусі
Антоніна Хижняк розповіла, як тримає себе в формі
Новини

Антоніна Хижняк розповіла, як тримає себе в формі
Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Серіали

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
«Пара на мільйон»: фіналістка реаліті Настя Талпа виходить заміж
Новини

«Пара на мільйон»: фіналістка реаліті Настя Талпа виходить заміж
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Вечірка в компанії веселих подруг: допрем’єрний показ комедії «Check-in у халепу»

Вечірка в компанії веселих подруг: допрем’єрний показ комедії «Check-in у халепу»
Богдан Шелудяк розповів про свій перший поцілунок

Богдан Шелудяк розповів про свій перший поцілунок
Алла Мазур отримала особливий подарунок з фронту

Алла Мазур отримала особливий подарунок з фронту
Леся Нікітюк придбала авто для військових: «Донат у вигляді пікапа»

Леся Нікітюк придбала авто для військових: «Донат у вигляді пікапа»

Популярне відео

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)

Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість

GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість
Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне «створіння» – відео

Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне «створіння» – відео
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK