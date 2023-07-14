«ЖВЛ представляє»: Тімур Мірошниченко щодня розповідатиме про зірок у «Сніданку з 1+1»

Щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі «1+1 Україна» глядачів головного ранкового шоу країни «Сніданок з 1+1» очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців.

Відтепер щоранку о 9:10 глядачі «Сніданку з 1+1» зможуть дізнатись новини з життя знаменитостей у новій рубриці «ЖВЛ представляє», вестиме яку Тімур Мірошниченко

Щоденна рубрика занурить глядачів у відверті історії та розкриє найгарячіші теми про героїв нашого часу: гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих особистостей.

Так, цього тижня у рубриці обговорили резонансне інтерв’ю актора Остапа Ступки для YouTube-каналу ведучого «Говорить вся країна» Олексія Суханова. В інтерв’ю спадкоємець знаменитої акторської династії розплакався, згадуючи реакцію дружини на ДТП за його участю, а також розповів, що відчуває зараз та чи готовий переосмислювати власне життя. Розмову прокоментував автор матеріалу Олексій Суханов. Також глядачі побачили історію української телеведучої Наталії Розинської, яка нещодавно приголомшила новиною про розлучення із чоловіком. Наталія 11 років була заміжня за колишнім охоронцем Кучми, майором Миколою Мельниченком, разом із ним емігрувала до США. Але лав-сторі закінчилась гучним розлученням, подробиці якого побачили глядачі у «ЖВЛ представляє».

Ведучий Тімур Мірошниченко

Повні версії нових ексклюзивних інтерв’ю із зірками можна буде переглянути на Youtube-каналах ЖВЛ та «Сніданку з 1+1».

Я дуже щасливий, що відтепер телеглядачі зможуть побачити своє улюблене шоу і у «Сніданку з 1+1». Кожного дня найоперативніші новини про життя відомих людей чекатимуть вас на телеканалі «1+1 Україна», – каже Тімур.

До того ж найкращі повні випуски ЖВЛ із Тімуром Мірошниченком та Вірою Кекелією можна побачати у вихідны: у суботу та неділю о 9:30 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо,