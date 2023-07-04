Павло Зібров з’явиться у серіалі «Голова»

За лаштунками зйомок серіалу «Голова» народний артист України Павло Зібров розповів про амбіції в кіноіндустрії.

Новий канал готує дві вибухові осінні серіальні прем’єри – «Зв’язок» та «Голова». Мало того, що в цих фільмах зібрали крутих українських акторів, то ще й легендарну зірку естради покликали! В ситкомі «Голова» з’явиться народний артист України Павло Зібров

У нашому сценарії одразу був прописаний Павло Миколайович. Обрали його, оскільки, на нашу думку, він крутий! – розповідає режисер серіалу Олег Туранський. – За фабулою одна з центральних героїнь, баба Галя, протягом 30 років пише йому листи, а наші герої, розуміючи, що їхній рейтинг у селі падає, намагаються влаштувати людям свято. Організовують у клубі виставу. Звісно, не без форс-мажорів. Але в кінці на сцені неочікувано для всіх з’являється Павло Зібров. Яким чином? Побачите восени на Новому каналі! Цікаво, що сюрпризом для баби Галі він співає свій хіт «Марина». Щоправда, трішки перероблений! Зі сцени звучатиме: «Галина, Галина, любов моя єдина». Зйомка пройшла чудово, оскільки Павло Зібров дуже комунікабельний, приємний у спілкуванні та справжній професіонал.

Співак Павло Зібров зйомках серіалу серіалу «Голова» / Пресслужба Нового каналу

Павло Зібров не вперше пробує себе в кіно. У його фільмографії вже є кілька картин. Щоправда, він ніколи не приміряв на себе персонажів, завжди грає самого себе. Артисту це подобається! Хоча й має творчі амбіції спробувати щось нове.

Мені приємно грати самого себе. До того ж у комедійних серіалах! Серйозного мене практично ніде немає, – ділиться Павло Зібров. – Але є в мене одне бажання. Якщо будуть знімати знаменитий фільм-оперету «Містер Ікс», то я б зіграв серйозну роль головного персонажа. І заспівав би, звісно! Бо в моєму репертуарі вже років 20–25 є арія Містера Ікс. А ще хотів би зіграти Рембо. Точніше – ЗібРембо (сміється). Тож я кажу: зверніть увагу на Павла Миколайовича Зіброва. І як на актора, і як на співака.

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