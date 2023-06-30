Алла Костромічова вдруге стала мамою: стать, ім’я і перше фото малюка
Незмінна ведуча модельних реаліті Нового каналу Алла Костромічова народила доньку, яку назвали Авророю.
І вже наприкінці червня щаслива матуся показала зворушливе сімейне фото: ніжка новонародженої доньки в обіймах долонь мами й тата.
Подружжя вирішило назвати доньку Авророю. До речі, саме так звали давньоримську богиню світанку.
Ми планували зачати другу дитину ще після закінчення зйомок «Супер Топ-моделі по-українськи». Але вони перенеслися через ковід, а з тим незрозумілим вірусом думати про пологи було просто страшно, – розповідала Алла Костромічова кілька років тому.
Вітаємо родину Алли Костромічової з народженням дитини! І бажаємо маленькій україно-італійці рости здоровою дівчинкою і обов’язково приїхати найближчим часом до мирної України!
Нагадаємо,