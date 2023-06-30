Алла Костромічова вдруге стала мамою: стать, ім’я і перше фото малюка

30 июня 2023 13:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Алла Костромічова вдруге стала мамою: стать, ім’я і перше фото малюка
Модель та телеведуча Алла Костромічова
Пресслужба Нового каналу

Незмінна ведуча модельних реаліті Нового каналу Алла Костромічова народила доньку, яку назвали Авророю.

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У травні цього року українська модель та телеведуча Алла Костромічова потішила новиною – вони з чоловіком, американським бізнесменом італійського походження, Джейсоном Капоне готуються вдруге стати батьками! 

І вже наприкінці червня щаслива матуся показала зворушливе сімейне фото: ніжка новонародженої доньки в обіймах долонь мами й тата. 

Алла Костромічова з сином та чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Подружжя вирішило назвати доньку Авророю. До речі, саме так звали давньоримську богиню світанку. 

Ми планували зачати другу дитину ще після закінчення зйомок «Супер Топ-моделі по-українськи». Але вони перенеслися через ковід, а з тим незрозумілим вірусом думати про пологи було просто страшно, – розповідала Алла Костромічова кілька років тому.

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Зараз телеведуча обіцяє зробити все можливе, аби маленька Аврора разом зі старшим братиком – 7-річним Сальваторе – жили у кращому світі. 

Пресслужба Нового каналу

Вітаємо родину Алли Костромічової з народженням дитини! І бажаємо маленькій україно-італійці рости здоровою дівчинкою і обов’язково приїхати найближчим часом до мирної України!

Нагадаємо, 

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