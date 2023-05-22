Українська комедія і трилери від Netflix: топ-5 фільмів від Олени-Крістіни Лебідь

22 мая 2023 12:07 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Українська комедія і трилери від Netflix: топ-5 фільмів від Олени-Крістіни Лебідь
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь ексклюзивно порадила кіно, яке точно вразить.

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«Що подивитися?» – вічне питання. По пораду стосовно фільму чи серіалу пишемо друзям чи звертаємося до рейтингів на всіляких сайтах в інтернеті. А як щодо добірки від зірки? Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь поділилась фільмами, які вразили її останнім часом. Ловіть топ-5 кінокартин від знаменитості!

Українська комедія «Люксембург, Люксембург» 

На першому місці, просто топчик! Офігенно! 10 з 10. Заради цього фільму я б навіть ініціювала український «Оскар»! У вигляді золотого тризуба (усміхається). І цей фільм зібрав би вагон нагород у всіх номінаціях. Я впевнена, жарти героїв скоро розтягнуть на цитати.

Трилер від Netflix «Меню»

На другому місці фільм, який починається так легко і красиво, а потім бац – вишуканий треш. Реально вишуканий! Точно 9 з 10. Очі вилазять на лоба. Сидиш у шоці від кожного нового повороту. Трилер, який захоплює, як бультер’єр, і не відпускає до фінальних титрів. У мене навіть рагу згоріло в духовці (сміється).

Екшен-детектив від Netflix «Скляна цибуля» 

Цей фільм я б назвала трилером року! Ну, і Денієл Крейг – це просто пушка-петарда. Поставила б точно за це кіно 8 з 10. Кайф і від непередбачуваності сюжету, і від іронічного стьобу.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Трилер від Netflix «Винний»

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Моя оцінка теж 8 з 10. Цей фільм примусить на фіналі шукати свою щелепу. Повірте мені! Ще й головний герой – красунчик Джейк Джилленгол. Скажу так: це фільм з найнеочікуванішим фіналом!

Кримінальний трилер «У прямому ефірі»

Цей фільм – просто рекордсмен за шоковими поворотами. Я разів сім підскакувала від «нежданчиків»! Мел Гібсон – крутий перець (усміхається). Зіграв блискуче! Ну, і головний сюрприз – це, звісно, фінал. Думаю, теж 8 з 10!

Нагадаємо, 

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