Українська комедія і трилери від Netflix: топ-5 фільмів від Олени-Крістіни Лебідь
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь ексклюзивно порадила кіно, яке точно вразить.
Українська комедія «Люксембург, Люксембург»
На першому місці, просто топчик! Офігенно! 10 з 10. Заради цього фільму я б навіть ініціювала український «Оскар»! У вигляді золотого тризуба (усміхається). І цей фільм зібрав би вагон нагород у всіх номінаціях. Я впевнена, жарти героїв скоро розтягнуть на цитати.
Трилер від Netflix «Меню»
На другому місці фільм, який починається так легко і красиво, а потім бац – вишуканий треш. Реально вишуканий! Точно 9 з 10. Очі вилазять на лоба. Сидиш у шоці від кожного нового повороту. Трилер, який захоплює, як бультер’єр, і не відпускає до фінальних титрів. У мене навіть рагу згоріло в духовці (сміється).
Екшен-детектив від Netflix «Скляна цибуля»
Цей фільм я б назвала трилером року! Ну, і Денієл Крейг – це просто пушка-петарда. Поставила б точно за це кіно 8 з 10. Кайф і від непередбачуваності сюжету, і від іронічного стьобу.
Трилер від Netflix «Винний»
Кримінальний трилер «У прямому ефірі»
Цей фільм – просто рекордсмен за шоковими поворотами. Я разів сім підскакувала від «нежданчиків»! Мел Гібсон – крутий перець (усміхається). Зіграв блискуче! Ну, і головний сюрприз – це, звісно, фінал. Думаю, теж 8 з 10!
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