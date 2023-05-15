У шоу «Хто зверху?» з'явиться новий ведучий

15 мая 2023 09:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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У шоу «Хто зверху?» з'явиться новий ведучий
У шоу «Хто зверху?» з'явиться новий ведучий
Пресслужба Нового каналу

Хто складе компанію Лесі Нікітюк на знімальному майданчику?

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Улюблене ігрове шоу українців «Хто зверху?» повертається! І цієї осені в чоловічої команди з’явиться новий капітан, а в Лесі Нікітюк – новий опонент у вічній боротьбі чоловіків і жінок. 

Команда проєкту більше місяця проводила кастинги на роль ведучого. Тож тепер ми можемо впевнено сказати, що знайшли ідеального супротивника для Лесі Іванівни. 

Ми шукали людину, в якої виникла б «хімія» з Лесею Нікітюк, – розповідає керівниця проєкту «Хто зверху?» Анна Вовк. – Хотілося, щоб відчувався азарт протистояння, щоб їм цікаво було грати одне з одним. Також звертали увагу на почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості. І, звісно, зовнішність! Вдалу суміш усіх критеріїв ми помітили в одного чоловіка. Тому вибір впав саме на нього!

У шоу «Хто зверху?» з'явиться новий ведучий / Пресслужба Нового каналу

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Новий ведучий – талановитий, харизматичний, гарний та розумний… Його ім'я дізнаємося вже зовсім скоро. 

Перша підказка – коментар від нового співведучого Лесі Нікітюк.

З Новим каналом мене пов'язує багато кастингів і кілька великих проєктів. Можна сказати, що один із них став певною точкою відліку в моєму житті, – поділився ведучий ігрового шоу «‎Хто зверху?» (Новий канал), ім'я якого розкриємо вже скоро.

Нагадаємо, 

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