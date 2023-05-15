У шоу «Хто зверху?» з'явиться новий ведучий
Хто складе компанію Лесі Нікітюк на знімальному майданчику?
Команда проєкту більше місяця проводила кастинги на роль ведучого. Тож тепер ми можемо впевнено сказати, що знайшли ідеального супротивника для Лесі Іванівни.
Ми шукали людину, в якої виникла б «хімія» з Лесею Нікітюк, – розповідає керівниця проєкту «Хто зверху?» Анна Вовк. – Хотілося, щоб відчувався азарт протистояння, щоб їм цікаво було грати одне з одним. Також звертали увагу на почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості. І, звісно, зовнішність! Вдалу суміш усіх критеріїв ми помітили в одного чоловіка. Тому вибір впав саме на нього!
Перша підказка – коментар від нового співведучого Лесі Нікітюк.
З Новим каналом мене пов'язує багато кастингів і кілька великих проєктів. Можна сказати, що один із них став певною точкою відліку в моєму житті, – поділився ведучий ігрового шоу «Хто зверху?» (Новий канал), ім'я якого розкриємо вже скоро.
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