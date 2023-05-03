Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями

3 мая 2023 14:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями
Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями
Пресслужба Нового каналу

Відомий ведучий Андрій Бєдняков розповів про зустріч із маленькими українцями, які через російську агресію втратили дім чи батьків.

За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинула 501 дитина. Ще майже тисяча дістали поранення. Це, на жаль, лише офіційно зареєстровані випадки. 

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Багато малих українців втратили домівки та навіть батьків… І змушені були переселитись у відносно безпечніші місця. Одне з таких днями відвідав ведучий проєктів Нового каналу Андрій Бєдняков.

Був в гостях у дітей, які пережили пекло в епіцентрі бойових дій, – говорить Бєдняков. – Вони з Маріуполя, Волновахи, Київської й Харківської областей та інших місць, куди прилітали російські бомби. Всі ці діти – на реабілітації в дитячому таборі. У кожного своя історія. І майже в кожного вона страшна. От я залишився без батьків у дорослому віці. І не можу навіть уявити, як переживають втрату своєї найближчої людини ці діти. Хтось втратив обох батьків і бачив це на власні очі…

Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями / Пресслужба Нового каналу

Український телеведучий зізнається, що морально було дуже складно. Він весь час намагався стримувати емоції.

Ці маленькі українці дуже класні. Вони сильні. І вже дорослі, на жаль, – каже Андрій. – Один нелюд (хоча я не з тих, хто думає, що це війна однієї людини) відібрав у них найбезпечніший період – дитинство. Я як батько стримував сльози як міг, стискаючи свої мокрі кулаки за спиною, щоб ніхто не бачив (тільки не кажіть нікому). Адже не для того до них приїхав. Точно не плакати.

Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями / Пресслужба Нового каналу

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Але попри переживання Бєдняков із дітьми чудово провели час разом. 

Ми говорили. Згадували. Вони питали. Я відповідав. Ми сміялися. Обіймалися. Знову сміялися, – пригадує телеведучий. –У кожного з них є мрія. У мене теж вона є. Хочу, щоб кожен, через кого ці діти плачуть щоночі, поніс покарання. Діти мають жити!

Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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