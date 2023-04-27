Віктор Павлік поділився, чим займається з маленьким Михайлом у вільний від роботи час

Як Віктор Павлік проводить час із однорічним сином?

Співак Віктор Павлік став батьком учетверте в 55 років. Відтоді разом із дружиною Катериною вони піклуються про Михасика. А після російського вторгнення ще й оберігають однорічного сина від ракетних обстрілів.

За лаштунками шоу «єПитання» Павлік відверто зізнався Новому каналу, що не розповідає малому про війну.

Коли почалася війна, Міші було дев’ять місяців. Ми прокинулися близько п’ятої ранку (24 лютого 2022 року. – Прим. ред.), бо почули сильні вибухи в Бориспільському аеропорті. А наш дім розташований за 15–20 кілометрів звідти. Вибухи були дуже потужні. Але малий, дякувати Богу, спав своїм дитячим міцним сном, – пригадує Віктор Павлік. – Мій син у своєму віці поки не розуміє, що таке війна. Він ще не розмовляє. Можу говорити до нього півдня: «Сину! Мішо! Михасику!». І ми знаємо, що він чує й розуміє нас, але не реагує. Тобто немає такого, щоб я до нього звернувся, а він відповів: «Що?». То що ж йому казати? Нащо розповідати про те, що в новинах? Зараз він цього не розуміє. Як стане старшим, то точно знатиме все: мама буде розповідати щось, я підказуватиму.

Співак Віктор Павлік з дружиною та сином / Пресслужба Нового каналу

Павлік зізнається: через нелегку роботу артиста не може бачитися з сином так часто, як хотів би.

Катя багато з ним займається. Навчає, читає казочки, вони разом ліплять з пластиліну. Я менше проводжу часу з сином – часто на гастролях. Така в мене робота. Але дуже хочу бути поруч із ним. Завжди з нетерпінням чекаю момент, коли ми побачимося, – каже співак.

Співак Віктор Павлік з дружиною та сином / Пресслужба Нового каналу

Коли ж у щільному робочому графіку зіркового татуся знаходяться вільні дні, Павлік обов’язково проводить їх із Михайлом.

Бавлюся з ним, щось розповідаю, даю вітамінку D, коли я вдома. А коли мене немає, то нагадую мамі про це. Називаю сина «левчиком»: він у нас трохи зарослий. І обов’язково розчісую його. Міша дуже любить таку процедуру. Маю для цього класний і якісний англійський гребінець, який подарувала дружина, – ділиться артист. – А ще з сином час від часу відвідуємо басейн. Михасик давно вже ходить на заняття з плавання, любить водичку.

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