Michelle Andrade поділилася лайфхаками для боротьби з тривожністю
Порадами, як відновити емоційний баланс, артистка Michelle Andrade поділилася за лаштунками проєкту «єПитання».
Неможливо бути постійно позитивною, але я намагаюся, – говорить співачка. – Для мене головне – не втрачати контакт із собою й підтримувати власне фізичне та ментальне здоров'я. Мій ранок починається з часу для себе: афірмації, розтяжка, медитації, дихальні практики. Правильне дихання допомагає заспокоїтися та зосередитися. Ще приймаю контрастний душ – він бадьорить і позбавляє тривожності. Таким чином я заряджаю себе на чудовий день.
Ще одна щоденна звичка, яка допомагає тримати себе у тонусі, – правильна література, – каже артистка. – І не забувайте про допомогу людям! Це ще один інструмент, що підіймає мій дух. Щодня я фінансово та інформаційно підтримую волонтерів і просто роблю добрі справи для людей поруч.
Дивіться розважальне сімейне шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк та командами українських співаків та співачок 3 квітня о 20:00 на Новому каналі!
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