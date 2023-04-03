Michelle Andrade поділилася лайфхаками для боротьби з тривожністю

3 апреля 2023 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Michelle Andrade поділилася лайфхаками для боротьби з тривожністю
Співачка Michelle Andrade
Пресслужба Нового каналу

Порадами, як відновити емоційний баланс, артистка Michelle Andrade поділилася за лаштунками проєкту «єПитання».

Читайте такожСергій Лиховида розповів форс-мажорні моменти під час інтерв’ю з Притулою та Єфросиніною
Як впоратися з внутрішньою тривожністю та тримати себе в руках? Мало не щодня кожен українець думає про це, оскільки вже рік ми живемо у стані стресу через повномасштабну війну. За лаштунками шоу «єПитання» (Новий канал) своїми лайфхаками з цього приводу поділилася Michelle Andrade.

Неможливо бути постійно позитивною, але я намагаюся, – говорить співачка. – Для мене головне – не втрачати контакт із собою й підтримувати власне фізичне та ментальне здоров'я. Мій ранок починається з часу для себе: афірмації, розтяжка, медитації, дихальні практики. Правильне дихання допомагає заспокоїтися та зосередитися. Ще приймаю контрастний душ – він бадьорить і позбавляє тривожності. Таким чином я заряджаю себе на чудовий день.

Співачка Michelle Andrade / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожНазар Задніпровський зізнався, якого персонажа хоче зіграти в кіно
Емоційний баланс Michelle Andrade відновлює за допомогою спорту. Тренується тричі на тиждень і займається бігом. Каже, що це робить її більш продуктивною.

Ще одна щоденна звичка, яка допомагає тримати себе у тонусі, – правильна література, – каже артистка. – І не забувайте про допомогу людям! Це ще один інструмент, що підіймає мій дух. Щодня я фінансово та інформаційно підтримую волонтерів і просто роблю добрі справи для людей поруч.

Дивіться розважальне сімейне шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк та командами українських співаків та співачок 3 квітня о 20:00 на Новому каналі!

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Michelle Andrade новини Новий канал телешоу 2023 єПитання

Матеріали на тему

«Ліга Сміху. Волонтерський десант»: Віктор Розовий не долучиться до знімань проєкту
Новини

«Ліга Сміху. Волонтерський десант»: Віктор Розовий не долучиться до знімань проєкту
МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 8 випуску від 01.04.2023
Новини

МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 8 випуску від 01.04.2023
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2023)
Телешоу

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 19 випуск онлайн (ефір від 29.03.2023)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися 19 випуск онлайн (ефір від 29.03.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Що таке слот-машина

Що таке слот-машина
Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)

Популярне відео

Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)
LeМаршрутка 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)

LeМаршрутка 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK