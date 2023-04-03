Michelle Andrade поділилася лайфхаками для боротьби з тривожністю

Порадами, як відновити емоційний баланс, артистка Michelle Andrade поділилася за лаштунками проєкту «єПитання».

Як впоратися з внутрішньою тривожністю та тримати себе в руках? Мало не щодня кожен українець думає про це, оскільки вже рік ми живемо у стані стресу через повномасштабну війну. За лаштунками шоу «єПитання» (Новий канал) своїми лайфхаками з цього приводу поділилася Michelle Andrade

Неможливо бути постійно позитивною, але я намагаюся, – говорить співачка. – Для мене головне – не втрачати контакт із собою й підтримувати власне фізичне та ментальне здоров'я. Мій ранок починається з часу для себе: афірмації, розтяжка, медитації, дихальні практики. Правильне дихання допомагає заспокоїтися та зосередитися. Ще приймаю контрастний душ – він бадьорить і позбавляє тривожності. Таким чином я заряджаю себе на чудовий день.

Співачка Michelle Andrade / Пресслужба Нового каналу

Емоційний баланс Michelle Andrade відновлює за допомогою спорту. Тренується тричі на тиждень і займається бігом. Каже, що це робить її більш продуктивною.

Ще одна щоденна звичка, яка допомагає тримати себе у тонусі, – правильна література, – каже артистка. – І не забувайте про допомогу людям! Це ще один інструмент, що підіймає мій дух. Щодня я фінансово та інформаційно підтримую волонтерів і просто роблю добрі справи для людей поруч.

Дивіться розважальне сімейне шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк та командами українських співаків та співачок 3 квітня о 20:00 на Новому каналі!

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