Michelle Andrade розповіла, як у Болівії реагують на війну в Україні
5 августа 2022 11:00
Співачка та ведуча Michelle Andrade
Пресслужба Нового каналу
Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» Michelle Andrade зізналася, чи думала про повернення на батьківщину.
Michelle Andrade переїхала до Іспанії. Велика частина родина співачки живе в Болівії, але повертатися туди дівчина не захотіла.
Болівійська родина пропонувала мені поїхати додому. Але я відмовилася, бо вже 12 років живу в Україні. Стала публічною людиною, яка має вплив, особливо зараз, на деяку аудиторію, – зазначила Michelle. – Мені здається, якщо я зараз перебуватиму в Європі, то буду більш мобільною та корисною для України, ніж у Болівії, на іншому континенті.
За словами Andrade, у Болівії можна зустріти багатьох прихильників загарбницької політики кремля.
На жаль, деякі країни Латинської Америки підтримують російську агресію, бо шукають вигоду для себе. Але мій батько каже, що звичайні люди, не влада, підтримують Україну. Моя родина також. З перших днів повномасштабної війни, коли я відкривала фонд, вони надсилали гроші, – зізналася ведуча тревел-шоу, яке показував Новий канал.
Співачка та ведуча Michelle Andrade / Пресслужба Нового каналу
Я планувала поїздку до України в липні, але щодня новини шокують. Думаю, що зараз там небезпечно. Чесно кажучи, мені страшно, хоча дуже хочу до своїх друзів, які там лишилися, побачити дім, бо дуже сумую, – додала співачка. – Також хотіла приїхати в Київ із благодійною метою – у мене залишилося багато речей, які планую подарувати тим, хто цього потребує. І дати концерт! Мені здається, людям зараз не вистачає трохи легкості. Хочеться виступити для тих, хто щодня працює для нашої перемоги.
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