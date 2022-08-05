Michelle Andrade розповіла, як у Болівії реагують на війну в Україні Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Співачка та ведуча Michelle Andrade Пресслужба Нового каналу

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» Michelle Andrade зізналася, чи думала про повернення на батьківщину.