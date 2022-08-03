Олена Кравець пояснила, чому старша донька повернулась до Києва
Телеведуча та акторка студії «Квартал 95» Олена Кравець стала гостею «Сніданку з 1+1» на каналі ТЕТ.
Кравець розповіла, що не змогла залишитись осторонь такої ініціативи.
Мені запропонували виставити свій лот та розповіли, куди будуть призначені кошти. Ми ж акторська зграя, розумієте? Дуже хочеться допомогти. Як ви знаєте, наші хлопці з «Квартал 95» активно їздять із концертами для військових, і багато хто з артистів та акторів у лавах ЗСУ. Тому це гарна допомога, наче тримати за руку, – прокоментувала Кравець.
Наразі Олена Кравець перебуває у Болгарії разом з молодшими дітьми – двійнятами Катею та Іваном і мамою чоловіка. Старша донька акторки 19-річна Марія прийняла рішення повернутись до Києва.
Вона не могла більше тут знаходитись, її тягнуло. І там вона, мені здається, одразу ожила. Мені дуже зручно звідси виїжджати на наші благодійні концерти, які ми даємо Європою. Наступний буде 24 серпня у Берліні, там теж буде аукціон. Я туди-сюди їжджу, а малеча поки тут. Але я сподіваюсь, що ми восени повернемось. Я вже не можу, так скучила, пів року кочового життя, дуже хочу додому. І мені здається вже треба, – зазначила Олена.
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