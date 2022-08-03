Олена Кравець пояснила, чому старша донька повернулась до Києва

Телеведуча та акторка студії «Квартал 95» Олена Кравець стала гостею «Сніданку з 1+1» на каналі ТЕТ.

Акторка Олена Кравець долучилась до ініціативи-аукціону «Продають для ЗСУ» на підтримку ЗСУ. Основний збір призначений для батальйону «Свобода», у якому несе службу актор Володимир Ращук, відомий своєю роллю у серіалі «Янголи» на телеканалі «2+2».

Кравець розповіла, що не змогла залишитись осторонь такої ініціативи.

Мені запропонували виставити свій лот та розповіли, куди будуть призначені кошти. Ми ж акторська зграя, розумієте? Дуже хочеться допомогти. Як ви знаєте, наші хлопці з «Квартал 95» активно їздять із концертами для військових, і багато хто з артистів та акторів у лавах ЗСУ. Тому це гарна допомога, наче тримати за руку, – прокоментувала Кравець.

Акторка Олена Кравець / Пресслужба каналу 1+1

На аукціон акторка виставила лотом книгу «Знаки карпатської магії. Таємниця старого мольфара». Акторка сама полюбляє цю книгу та говорить, що вона дуже містична та загадкова. Окрім того, Олена вважає, що зараз усі спостерігають і за містичною війною, протистоянням добра та зла. І вірить: таємнича та стородавня культура зараз також стоять на варті нашої країни.

Наразі Олена Кравець перебуває у Болгарії разом з молодшими дітьми – двійнятами Катею та Іваном і мамою чоловіка. Старша донька акторки 19-річна Марія прийняла рішення повернутись до Києва.

Вона не могла більше тут знаходитись, її тягнуло. І там вона, мені здається, одразу ожила. Мені дуже зручно звідси виїжджати на наші благодійні концерти, які ми даємо Європою. Наступний буде 24 серпня у Берліні, там теж буде аукціон. Я туди-сюди їжджу, а малеча поки тут. Але я сподіваюсь, що ми восени повернемось. Я вже не можу, так скучила, пів року кочового життя, дуже хочу додому. І мені здається вже треба, – зазначила Олена.

Акторка Олена Кравець / Пресслужба каналу 1+1

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