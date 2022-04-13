Олена Кравець розповіла, чи знала наперед про війну

Акторка та ведуча Олена Кравець розповіла, чому до останнього не хотіла залишати Україну.

Акторка Олена Кравець не вірила у те, що в Україні буде війне. Тому не одразу поїхала зі столиці, коли почалося повномасштабне вторгнення росії.

Багато хто, сусіди, якщо бачили мене в ліфті, казали: «О, ми вас бачимо, значить все буде добре». Я дуже щиро вірила, що це бряцалки зброєю. Що це все неможливо. Це неможливо усвідомити, прийняти, допустити. Ну як? Та ну ні. Ну що завгодно, ну якось вони будуть там. Це такі методи, така політична зараз стратегія, що завгодно. Ми не знали», - розповіла журналістам «Зіркового шляху» на телеканалі «Україна» Олена Кравець.

Акторка говорить, що, коли почалися бойові дії, вірила у те, що все скоро скінчиться.

Ми виїхали під Київ до друзів. І планували там перечекати чи дочекатися якихось новин. Бо була надія, що це все дуже швидко скінчиться. Що зараз це так, несерйозно. Ну не може бути такого у 21 ст. Ну не може! Ну як? Зараз щось відбудеться, зараз чи будуть якісь перемовини, от зразу, отак. Ну а потім, коли вже з кожною годиною ти розумієш, що ця агресія тільки заглиблюється, і становиться все страшніше. І потім поруч із домом, де ми перебували, впав гвинтокрил, і ще був один такий вибух, я не пам'ятаю навіть, як я опинилася в підвалі цього будинку з дітьми і з водою. Якісь такі стерті у свідомості спалахи. І потім чоловік повернувся, він заправляв машину, і каже: «Все, я вас буду відвозити, - говорить Кравець.

Акторка Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

Чоловік відвіз артистку з дітьми на Західну Україну, і там повідомив, що їде назад.

Ми виїхали під Київ до друзів. І планували там перечекати чи дочекатися якихось новин. Бо була надія, що це все дуже швидко скінчиться. Що зараз це так, несерйозно. Ну не може бути такого у 21 ст. Ну не може! Ну як? Зараз щось відбудеться, зараз чи будуть якісь перемовини, от зразу, отак. Ну а потім, коли вже з кожною годиною ти розумієш, що ця агресія тільки заглиблюється, і становиться все страшніше. І потім поруч із домом, де ми перебували, впав гвинтокрил, і ще був один такий вибух, я не пам'ятаю навіть, як я опинилася в підвалі цього будинку з дітьми і з водою. Якісь такі стерті у свідомості спалахи. І потім чоловік повернувся, він заправляв машину, і каже: «Все, я вас буду відвозити, - говорить Кравець.

Нагадаємо,