Оля Полякова вперше поділилась особистими переживаннями через війну Туренко Андрей

Співачка Оля Полякова facebook.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова зізналась, що вперше в житті не має ніяких планів і не знає, що на неї чекає далі.