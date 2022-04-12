Оля Полякова вперше поділилась особистими переживаннями через війну
12 апреля 2022 13:28
Співачка Оля Полякова
facebook.com/polyakovamusic
Співачка Оля Полякова зізналась, що вперше в житті не має ніяких планів і не знає, що на неї чекає далі.
Олі Полякової, раніше її графік і життя були чітко сплановані. Співачка звикла жити саме так, але 24 лютого все кардинально змінилося.
До цього дня я планувала працювати, співати, дарувати щастя людям. Виховувати дітей, заробляти на життя. Все, як у всіх. А 24 лютого життя змінилось у кожного українця. Просто одного дня і назавжди, – зазначила Полякова в розмові з журналістами програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».
Співачка Оля Полякова / facebook.com/polyakovamusic
Читайте такжеДаніель Салем розповів, як потрапив під обстріл окупантів: "Град" упав поряд, за 10 метрівНещодавно її сторінку в Instagram, за допомогою якої вона доносила правду про злочини російської армії в Україні, заблокували. Та співачка не опускає рук – тепер вона тримає інформаційний фронт у Facebook.
Моє завдання зараз – підтримувати людей у цей складний для всіх час. Тому що наше життя перевернулося з ніг на голову. Вже ніколи не буде так, як було до цього, незрозуміло, що нас всіх чекає. І в мене, чесно кажучи, дуже сильні переживання з цього приводу. У мене вперше в житті немає зовсім ніяких планів. Я не розумію, чим буду займатись, чи буде куди повернутися, чи потрібна буде моя професія. Думаю, що це ж зараз відчувають мільйони українських жінок, які вивозили своїх дітей у безпечне місце. Але я хочу сказати, що ми абсолютно точно переможемо. У мене в цьому немає жодного сумніву. Дуже хочеться, щоб все закінчилося якомога швидше, – прокоментувала співачка.
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