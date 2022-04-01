Оля Полякова розповіла про панічні атаки старшої доньки

Співачка Оля Полякова розповіла про розлуку з чоловіком і виїзд із дітьми закордон через війну, яку розв’язала росія проти нашої країни.

За словами Олі Полякової , її чоловік Вадим зараз служить у територіальній обороні. Саме він скоріше підтримує дружину, а не вона його в ці складні часи.

У нас все навпаки, тому що це я відірвана від дому, від того, що любила і люблю. І зараз у мене такий стан, що мене треба трішки заспокоювати, казати, що все буде добре. Тож це він мене підтримує, а не я його, – зізналась Оля Полякова в розмові з журналістами каналу «Україна».

Артистка розповіла, що коли розпочалась війна, вона взяла дітей і поїхала подалі від бойових дій. А згодом прийняла рішення виїхати закордон.

Просто вивезла дітей, щоб вони могли вчитися, щось робити. У мене немає житла закордоном, немає родичів, тому я навіть не знаю, де залишуся. Упродовж всього довгого шляху нам допомагали зовсім незнайомі люди, давали нам дах над головою. Спочатку нас прийняли мої друзі, потім ми переїхали в друге місце, а ось зараз ми вже в третьому. Наразі думаю, де залишитися. Це якась абсолютно сюрреалістична річ – ніхто не очікував, що таке може статися, – сказала Полякова.

Співачка Оля Полякова з донькою / instagram.com/polyakovamusic

Тим не менш, зазначає Оля, потрібно продовжувати жити, як би важко через невизначеність майбутнього нам зараз не було.

Ми зараз всі в однакових умовах. Нам, жінкам, треба берегти наших дітей. Це задача номер 1. Зберегти свій здоровий глузд, щоб діти теж не показилися. Бо я дивлюся на свою старшу доньку – у неї розлади, панічні атаки, дуже нестабільний стан. Якщо чесно, я сама трішки «розшнурувалася». Але розумію, що не маю права, тому що на мене ще й дивляться мільйони людей у соцмережах. Основний мій фронт – інформаційний. Тепер я знаю, навіщо мені всі ці мільйони підписників. Не для того, щоб вони дивилися, як я готую чи співаю, а щоб я могла інформувати людей в усьому світі, що твориться в нашій країні, і підтримувати у цей дуже складний для всіх час, – прокоментувала співачка.

Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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