Камалія ледь не загинула під час евакуації з Києва

Співачка Камалія емоційно розповіла про спілкування з російськими родичами.

Співачка Камалія розповіла журналістам «Зіркового шляху» на каналі «Україна», що її доньки та чоловік поїхали до Великої Британії напередодні початку війни в Україні.

У мене чоловік підданий Великої Британії, ще за тиждень до війни почали приходити повідомлення з рекомендаціями залишити Україну. За три дні – червоним вже написано було: «Просимо своїх громадян залишити Україну». Ми не вірили, що Росія піде на нас війною. Ми шуткували з приводу Байдена, який називав різні дати нападу Росії. За два дні до війни чоловік напружився і сказав, що краще на всякий випадок забере доньок до Лондона, адже вірив в те, що говорить Європа та Америка. Ми на сімейній нараді вирішили, що чоловік з дітьми поїде, а я мала працювати у Києві над номером для музичної премії та новим альбомом. Я залишилася з мамою вдома», - ділиться Камалія.

Артистка розповіла, що поїхала з України 1 березня. Мама співачки не захотіла приєднатися до неї.

Маму не змогла вмовити, вона сказала, що прожила в Україні 65 років, і нікуди їхати не збирається. Зараз вона поїхала до Ужгорода, - говорить зірка.

Коли співачка була у дорозі до кордну, вона ледь не загинула.

Ми їхали караваном. Мене віз водій і з нами було багато мам з дітьми. Я домовлялася через власні канали, щоб було безпечно. Ми ночували у Чернівцях, і коли їхали, перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах, - говорить артистка.

Співачка Камалія з чоловіком та доньками / facebook.com/KamaliyaOfficial

Камалія розповіла, що втратила чимало бізнес проектів через війну. Свій будинок вона залишила подрузі, своєму тренеру з кінного спорту, яка залишилась без домівки.

Моя подруга потрапила з родиною у пастку у будинку, який був по Житомирській трасі. Коли вже не було вибору, помирати з голоду чи ризикувати життям сім’ї, вони сіли в машину і поїхали. Їхня машина була розстріляна, але вони дивом залишились живими. Зраза моя подруга з сім’єю живе у нашому будинку. Загалом там живе ще кілька родин, - розповіла артистка.

За словами зірки, вона довгий час намагалася достукатися до тітки, яка живе у Росії та своїх зіркових друзів з проханням підтримати Україну.

Моя рідна тітка живе у Росії. Я їй зателефонувала у перший день війни, вона сказала: «Ми вас рятуємо від нацистської хунти». Вона як зомбі. Я тиждень їй надсилала відео бомбардувань, які мені самі знімали друзі та рідні. Вона відмовилась це коментувати. Я стукала до всіх: Кіркоров не реагує, Алла Пугачова та Максим Галкін – дякую їм, що висловилися на підтримку України, вони були змушені залишити Росію. Я не бачу Анні Лорак, щоб коментувала. Я намагалася писати у різних соцмережах, але там просто зомбі апокаліпсис, - поділилася співачка і додала. - Росіяни винні всі, тому що не захотіли зупинити свого сатану.

Камалія зараз шукає квартиру у Польщі, щоб перевезти доньок з Лондона. Артистка планує повернутися до України після закінчення війни.

Кожен день молишся, щоб всі були живі. Не можеш спати, фізично ніби тут, але душею та емоційно ти там. Немає спокою, тому що у мене тато залишився у Чернігові, я не можу вивезти його. Він боїться їхати. Він живе біля будинку, на який впала ракета. Щодня я трясуся за родичів, які залишилися у гарячих точках, - поділилася Камалія на каналі «Україна», - якщо раніше у мне були плани та мрії. Тепер цього немає - всі мої сили кинуті на Україну. Я стала мандрівницею. Колись я могла залишитися в Лондоні, Дубай, в будь-якій країні. У нас є у різних країнах нерухомість. Але я хочу бути ближче до своєї країни, щоб допомагати. А коли закінчиться війна, я поїду до дому, і буду своїх руками з усіма розгрібати руїни, відбудовувати нашу країну та робити все, щоб якомога швидше ми стали щасливими.

Нагадаємо,