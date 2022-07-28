Заступниця глави МВС Катерина Павліченко – про сексуальні злочини російських військових на території України
З початку повномасштабного вторгнення рф світ дізнався про багато моторошних злочинів, які вчиняли російські військові у низці населених пунктів України, серед яких – катування, ґвалтування, вбивства.
Підрозділами Національної поліції відкрито 20 кримінальних справ щодо фактів сексуальних злочинів відносно мирного населення. Найбільша кількість справ – це Київська область, – повідомила Катерина Павліченко в інтерв'ю на YouTube-каналі Маші Єфросиніної.
Це небагато, – здивувалась телеведуча і засновниця благодійного «Фонду Маша». – Ми ж розуміємо, що їх більше.
Звичайно, більше, – погодилась заступниця міністра. – Ми розуміємо, що це крапля в морі… Але є кримінальні справи, в яких – кілька фактів. Це не 20 потерпілих, це 20 кримінальних справ. І це не весь масив. Є справи, які розслідуються СБУ. А вся загальна статистика – в Генеральній прокуратурі України.
Катерина Павліченко уточнила, що поки не може розголошувати деталі, бо ведеться досудове розслідування. Але коротко розповіла про жертв злочинів:
Є неповнолітні діти. Є інформація, що серед потерпілих були вагітні, але вона перевіряється. Є зґвалтування мами з дочкою, є люди старшого віку – більше 60 років…
Коли будуть звільнятися наші тимчасово окуповані території, ми продовжимо нашу роботу.
Чому українки, зґвалтовані російськими військовими, нечасто звертаються в поліцію, хоча гарячі лінії розриваються від дзвінків? Яким чином правоохоронні органи все ж дізнаються про ці страшні злочини і як встановлюють особу злочинця? Про це та інше – в інтерв'ю Маші Єфросиніної.
Де отримати допомогу жінкам, які постраждали від сексуального насильства
1. Консультаційний центр «ЮрФем: підтримка» надає безоплатну юридичну допомогу. Зателефонуйте за номером 068-145-55-90, напишіть в Viber чи Telegram або заповніть заявку на сайті: http://jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka/.
Щоб отримати допомогу від БФ «Сильні», залиште заявку у формі https://bit.ly/sylni_help. Зручні посилання можна знайти на сторінці @sylni.ukraine у шапці профілю.
3. Благодійний фонд «Слов'янське серце» при підтримці NESEHNUTÍ надає підтримку жінкам, які опинилися в ситуації нисильства, в тому числі пов'язаного зі збройним конфліктом. Фахівчині надають: психологічну допомогу, юридичний супровід, консультативну підтримку. Гарантує конфіденційність, безпеку, підтримку. Телефон гарячої лінії 24/7 +38(050)697-74-23.
4. ГО «Ла Страда – Україна». Можна отримати консультацію психолога або юриста за телефоном 116 123.
Телефон гарячої лінії: 0 800 500 335
Telegram: @NHL116123
Skype: @lastrada-ukraine
5. Центр психологічної допомоги «Рівновага». Спеціалісти центру надають безкоштовну психологічну допомогу постраждалим дітям та сім'ям, здійснюють корекційну та психотерапевтичну роботу з тими, хто цього потребує. Сайт: https://neurocorrection.com.ua/.