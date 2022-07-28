Заступниця глави МВС Катерина Павліченко – про сексуальні злочини російських військових на території України

З початку повномасштабного вторгнення рф світ дізнався про багато моторошних злочинів, які вчиняли російські військові у низці населених пунктів України, серед яких – катування, ґвалтування, вбивства.

Заступниця міністра внутрішніх справ України, капітан поліції Катерина Павліченко розказала Маші Єфросиніній про сексуальні злочини російських військових на території України:

Підрозділами Національної поліції відкрито 20 кримінальних справ щодо фактів сексуальних злочинів відносно мирного населення. Найбільша кількість справ – це Київська область, – повідомила Катерина Павліченко в інтерв'ю на YouTube-каналі Маші Єфросиніної.

Маша Єфросиніна / Пресслужба

Це небагато, – здивувалась телеведуча і засновниця благодійного «Фонду Маша». – Ми ж розуміємо, що їх більше.

Звичайно, більше, – погодилась заступниця міністра. – Ми розуміємо, що це крапля в морі… Але є кримінальні справи, в яких – кілька фактів. Це не 20 потерпілих, це 20 кримінальних справ. І це не весь масив. Є справи, які розслідуються СБУ. А вся загальна статистика – в Генеральній прокуратурі України.

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко / Пресслужба

Катерина Павліченко уточнила, що поки не може розголошувати деталі, бо ведеться досудове розслідування. Але коротко розповіла про жертв злочинів:

Є неповнолітні діти. Є інформація, що серед потерпілих були вагітні, але вона перевіряється. Є зґвалтування мами з дочкою, є люди старшого віку – більше 60 років…

Катерина Павліченко – Маша Єфросиніна / Пресслужба

Як зазначила заступниця міністра, складна і ретельна робота з фіксування сексуальних злочинів російських військових і з пошуку винних буде вестись і далі:

Коли будуть звільнятися наші тимчасово окуповані території, ми продовжимо нашу роботу.

Чому українки, зґвалтовані російськими військовими, нечасто звертаються в поліцію, хоча гарячі лінії розриваються від дзвінків? Яким чином правоохоронні органи все ж дізнаються про ці страшні злочини і як встановлюють особу злочинця? Про це та інше – в інтерв'ю Маші Єфросиніної.

Де отримати допомогу жінкам, які постраждали від сексуального насильства

1. Консультаційний центр «ЮрФем: підтримка» надає безоплатну юридичну допомогу. Зателефонуйте за номером 068-145-55-90, напишіть в Viber чи Telegram або заповніть заявку на сайті: http://jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka/.

2. Благодійний фонд «Сильні». Жінки, чоловіки, дівчата, хлопці, діти та їхні батьки можуть отримати допомогу за такими напрямками: оплата медичних послуг, психологічна підтримка, юридична допомога. Усі послуги надаються конфіденційно та безоплатно. Людина може обрати вид допомоги, який вона потребує, або відмовитися від будь-якої допомоги.

Щоб отримати допомогу від БФ «Сильні», залиште заявку у формі https://bit.ly/sylni_help. Зручні посилання можна знайти на сторінці @sylni.ukraine у шапці профілю.

3. Благодійний фонд «Слов'янське серце» при підтримці NESEHNUTÍ надає підтримку жінкам, які опинилися в ситуації нисильства, в тому числі пов'язаного зі збройним конфліктом. Фахівчині надають: психологічну допомогу, юридичний супровід, консультативну підтримку. Гарантує конфіденційність, безпеку, підтримку. Телефон гарячої лінії 24/7 +38(050)697-74-23.

4. ГО «Ла Страда – Україна». Можна отримати консультацію психолога або юриста за телефоном 116 123.

Телефон гарячої лінії: 0 800 500 335

Telegram: @NHL116123

Skype: @lastrada-ukraine

5. Центр психологічної допомоги «Рівновага». Спеціалісти центру надають безкоштовну психологічну допомогу постраждалим дітям та сім'ям, здійснюють корекційну та психотерапевтичну роботу з тими, хто цього потребує. Сайт: https://neurocorrection.com.ua/.