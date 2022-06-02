Маша Єфросініна розповіла, чому чоловік благає її та інших жінок зараз не повертатися додому

2 июня 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Маша Єфросініна розповіла, чому чоловік благає її та інших жінок зараз не повертатися додому
Телеведуча Маша Єфросініна
instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча Маша Єфросініна в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповіла, чому чоловік порадив їй не повертися поки в Україну.

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Телеведуча Маша Єфросініна вже довгий час перебуває за кордоном разом з дітьми. Вона активно волонтерить та збирає кошти на благодійних заходах. Маша не приховує свого бажання повернутися додому в Україну. Але її чоловік просить не поспішати з цим.

Я буваю дуже зломленою. Але я поки не втратила вміння збиратися. Є люди, які ламаються, їх більшість. А в них діти. Їм повертатися. Мій чоловік, на мою фразу, я її вимовляю раз на 3 дні, що повертаюся додому, він завжди мене відмовляє від цього, бо вважає, що від мене користі більше в Європі, так і є. Це єдине місце, де я можу знаходити фінансову допомогу своїм проектам. І він сказав днями: «Ти повинна залишатися там, тому що я почав бачити, що розгладилося твоє обличчя і твої очі нарешті позбавилися страху і паніки, того жаху за все, що відбувається, що я бачив, поки ви були на Заході України. І я всіх буду благати жінок не повертатися до повної перемоги. Тому що ви повернетеся абсолютно з іншою енергією, живими поглядами, щоб повертати Україну до життя», – говорить Маша Єфросініна.

Маша Єфросініна з дітьми / instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча поділилася, за яких умов зможе пробачити росіянам їхні злочини, скоєні проти України.

Станом на зараз мені здається, що неможливо їх пробачити. Але право є у нас всіх ненавидіти їх. Все вони розуміють. Мені, чесно сказати, взагалі начхати. Я би їх пробачила, якби зараз вони завалили Путіна і його оточення, – розповіла ведуча.

Нагалаємо,

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