Маша Єфросініна розповіла, чому чоловік благає її та інших жінок зараз не повертатися додому Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Телеведуча Маша Єфросініна instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча Маша Єфросініна в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповіла, чому чоловік порадив їй не повертися поки в Україну.