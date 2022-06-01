Руслан Сенічкін опанував нову професію та наблизився до здійснення своєю мрії – фото

1 июня 2022 10:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Руслан Сенічкін опанував нову професію та наблизився до здійснення своєю мрії – фото
Телеведучий Руслан Сенічкін
Пресслужба каналу 1+1

Телеведучий 1+1, який зараз працює в ефірі Сніданку з 1+1 та телеканалу Freedom Руслан Сенічкін завітав до одного з найулюбленіших місць киян – Пущі Водиці.

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Туди Руслан Сенічкін дістався на трамваї легендарного маршруту №12 та не як пасажир, а як водій. Руслан став на крок ближче до здійснення своєї дитячої мрії – стати водієм тролейбуса.

Сюди кияни приїздили відпочити та подихати свіжим повітрям. А дехто з водіїв, залишав свої автівки, аби пересісти на трамвай номер 12 і проїхатися цим маршрутом, – розповів у прямому ефірі Сніданку з 1+1. – Я в шоковому та приємному стані. Мені вдалося покерувати 12-м маршрутом. Тепер я водій трамвая. Мрії збуваються навіть під час війни. І тепер точно знаю, чим можу ще займатися після перемоги крім телебачення. Буду водієм або тролейбусу, або трамваю. Якщо чогось прагнути – мрії обовязково збуваються….Життя переможе, – зазначив Руслан Сенічкін.

Руслан Сенічкін керує трамваєм / Пресслужба каналу 1+1

А колеги у студії – телеведучі 1+1 Людмила Барбір, Валентина Хамайко та Олександр Попов – запропонували повторити маршрут уже всім разом.

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Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, Пуща Водиця зазнала обстрілів. Зокрема, зруйновані будинки та споруди, електрична підстанція та трамвайні рейки. Та зараз рейки замінили – нові з Азовсталі. Наразі на території Пущі Водиці триває розмінування, тому Руслан Сенічкін застеріг всіх від відвідування лісу.

Пресслужба каналу 1+1

До слова, під час благодійного марафону проекту Здійсни Мрію телеведучий зізнався, що його найзаповітніша дитяча мрія – стати водієм зеленого тролейбусу і навіть намалював її. Пізніше Руслану Сенічкіну навіть вдалося зробити перший крок у напрямку її здійснення – покерувати тролейбусом на території Сирецького Депо у Києві.

Руслан Сенічкін керує тролейбусом / Пресслужба каналу 1+1

Нагадаємо,

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