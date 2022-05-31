Андрій Бєдняков розповів про перший день війни у рідному Маріуполі Туренко Андрей

Ведучий Андрій Бєдняков пресс-служба Нового канала

Майже одразу ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков втратив зв’язок з рідними. Не чув їх близько трьох тижнів.