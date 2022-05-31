Андрій Бєдняков розповів про перший день війни у рідному Маріуполі

31 мая 2022 16:00 Туренко Андрей
Андрій Бєдняков розповів про перший день війни у рідному Маріуполі
Ведучий Андрій Бєдняков
пресс-служба Нового канала

Майже одразу ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков втратив зв’язок з рідними. Не чув їх близько трьох тижнів.

Читайте такжеВедучий "Один за всіх" Сергій Костира – про волонтерство, спроби піти на фронт та російську пропаганду
На момент початку війни рідні ведучого проекту «Де логіка?» Андрія Бєднякова знаходилися в Маріуполі. Перед цим він частенько приїздив у рідне місто, аби відвідати маму, сестру, друзів. 

Був там навіть за три дні до повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

24 числа, коли вся Україна прокинулася від вибухів, я зателефонував у Маріуполь і запитав, як справи. На що мені відповіли: «Як зазвичай», – розповів телеведучий. – Це найстрашніше, тому що люди в Маріуполі вже звикли до вибухів, на жаль. І могли відрізняти, коли це «звичайні» удари, а коли ситуація погіршується. Процитую своїх 24 числа: «Десь там гупає. Але, сподіваємось, що все буде добре». Наступного дня в мене вже з сестрою не було зв’язку. Вона перебувала в одному з найперших районів, де той зник. Але за день вона була в мами і казала, що все нормально. Через день після цього дзвінка зв’язок пропав і там.

Ведучий Андрій Бєдняков / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеНаталія Могилевська презентувала чуттєву пісню та кліп "Я вдома" до Дня Києва
Близько трьох тижнів телеведучий не міг зв’язатися з рідними. 

Завдяки колаборантам «вони» (російська армія – прим. ред.) знали, в які точки потрібно стріляти, аби люди залишилися без води, газу, світла. А ще – без телебачення та інтернету. Щоб не було будь-якої інформації, щоб ніхто нічого не розумів, – пояснив Бєдняков. – А потім мати змогу говорити людям те, що хочуть. Знайомі розповідали, що коли «вони» зайшли в Маріуполь, то по місту почала їздити машина, з якої говорили, що Київ, Харків і Одесу вже взяли, закликали людей виходити, бо про них забули, і таке інше.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Андрій Бєдняков Новий канал

Материалы по теме

Які продукти допоможуть побороти стрес під час війни – поради дієтологині
ЗОЖ

Які продукти допоможуть побороти стрес під час війни – поради дієтологині
Вася Нагірняк присвятив пісню дівчатам воїнів ЗСУ
Меломан

Вася Нагірняк присвятив пісню дівчатам воїнів ЗСУ
Леся Нікітюк розповіла про своє ставлення до російської пропаганди та армії
Новости

Леся Нікітюк розповіла про своє ставлення до російської пропаганди та армії
Макс Чмерковський розповів, яку обіцянку дав в евакуаційному потязі одній з жінок
Новости

Макс Чмерковський розповів, яку обіцянку дав в евакуаційному потязі одній з жінок
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Алкоголь — це погана ідея під час війни

Алкоголь — це погана ідея під час війни
Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії

Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії
Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію

Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію
Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече

Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече

Популярное видео

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)
Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK