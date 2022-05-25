Андрій Бєдняков розповів, як з жахом чекав на телефонний дзвінок від дружини 24 лютого Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведучий Андрій Бєдняков Пресслужба Нового каналу

Ведучий інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков розповів, що відчував, коли в перший день війни перебував за тисячі кілометрів від сім’ї