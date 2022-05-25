Андрій Бєдняков розповів, як з жахом чекав на телефонний дзвінок від дружини 24 лютого

25 мая 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Андрій Бєдняков розповів, як з жахом чекав на телефонний дзвінок від дружини 24 лютого
Ведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу

Ведучий інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков розповів, що відчував, коли в перший день війни перебував за тисячі кілометрів від сім’ї

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Ранок 24 лютого став жахом для кожного українця. Ніхто не міг повірити, всі панікували. І одна справа, якщо поряд рідні. Та зовсім інша, коли деякі члени сімей знаходилися по різних містах чи навіть країнах. Як от у ведучого проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрія Бєднякова. Напередодні війни він якраз полетів у відрядження за кордон.

Я був в Катарі, моя дружина з донькою – в Києві, а мама з сестрою – в Маріуполі, – розповів телеведучий в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Найскладніше було перебувати за кордоном, бо там ти взагалі не розумієш, що відбувається в Україні. Особливо перші два дні. На той момент ми вже перелетіли знімати на Мальдіви. Знаходилися на рибацькому острові. Там був дуже поганий інтернет, міг додзвонитися до своїх через раз. Плюс, різниця в часі. 24 лютого я прокинувся, і якраз прийшло повідомлення про перші вибухи. З жахом чекав на дзвінок від дружини. Сам не телефонував, щоб не будити. Хвилин за 15-20 вона набрала і сказала, що чула вибухи. Вже майже починала плакати, і я її заспокоїв, попросив заспокоїти дитину, зібрати речі та спуститися в бомбосховище.

Андрій Бєдняков з дружиною і донькою / Пресслужба Нового каналу

Андрій Бєдняков з дружиною, акторкою Анастасією Короткою, вирішили, що будуть стежити за новинами та приймати рішення за ситуацією.

24/7 сидів у номері біля тумбочки, бо там була зарядка, а в мене дуже швидко сідав телефон, – згадує ведучий. – Про те, що я на океані, навіть не думав. Воду бачив лише коли ми приїхали і коли виїжджали з острова. Коли стало зрозуміло, куди їде моя родина, то вилетів до них.

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