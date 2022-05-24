Віталій Козловський розповів, що він побачив під час виступів для військових і хто його дійсно вразив

Відомий співак Віталій Козловський зізнався, що багатьох людей викреслив зі свого життя.

Співак Віталій Козловський під час бойових дій залишився в Києві, хоча міг би поїхати до рідного Львова. Під час спілкування з командою «Зіркового шляху» на каналі «Україна» зірка не приховував, що з ним відбувалося на початку війни.

На свій день народження я дуже сильно напився, тому що мені хотілося забути, що сьогодні відбувається. І під час «нетверезості» я почав радикально показувати свою позицію в соцмережах, за що мене заблокували, – зізнався Віталій Козловський. – Коли вже в мене забрали можливість спілкуватись через інші платформи, я зрозумів, що не можу більше сидіти вдома й займатись кіберобороною, треба вже щось робити руками.

Співак Віталій Козловський / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Співак почав активно займатися волонтерством, хоча він підкреслив, що зараз цим уже нікого не здивуєш: сьогодні всі стали волонтерами, люди намагаються чути одне одного. Але бувають винятки…

Дуже багато людей мене розчарувало. І дуже багатьох я викреслив із життя. Я не можу нічого зробити з цим. Я розумію, коли жінки виїжджають з України, тому що хочуть захистити себе й дітей, – сказав співак. – Але я зовсім не розумію чоловіків, які тікають з країни.

За словами зірки, зараз ніхто не має права думати, що його хата скраю чи ти нібито не належиш до цієї країни. Сьогодні має прокинутись наша свідомість.

Наприклад, я звернувся до чоловіків, які проживають в нашому будинку: «Сьогодні війна, будь ласка, приходьте на збори, де ми зазвичай обговорюємо технічні моменти. А після цього напишемо графік охорони нашого будинку. Якщо ви з нами – приєднуйтесь, – розказав співак. – Жодна людина не прийшла! Коли ти говориш про те, що відбувається, наскільки важливо бути тут потрібним – одразу бачиш: хто прийде, а хто ні.

Співак Віталій Козловський / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

У соцмережах можна побачити багато відео з виступів Віталія Козловського для військових. Він співає життєрадісні пісні, біля співака танцюють дівчата у військовій формі, але на очах з’являються сльози, тому що все це повинно було відбуватись в мирний час. Хотілося б побачити українок у гарних сукнях десь на вечірці, а не біля окопів.

Тільки уявіть рівень моральної підготовки жінок на фронті! Сьогодні я виконую для них пісні, а завтра вони їдуть на передову, – не приховував емоцій Козловський. – А в цей час «недочоловіки» тікають з країни. Я розумію, що страх у кожного проявляється по-своєму, і засуджувати некрасиво, але...

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