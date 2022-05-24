Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече
Народна артистка України Наталія Могилевська в ефірі програми «Ранок з Україною» розкрила деталі особистого життя і зізналась, чи готова до материнства.
Ми вже всиновили 43 дитини, вони зараз перебувають у дитбудинку в Умані. Я там вже була кілька разів. Ці діти пережили надто багато страждань, – коментує Наталія Могилевська в ефірі проєкту каналу «Україна». – Коли я приїжджаю до них, вони зустрічають мене з криками: «Мама!». Тож, у мене 43 дитини, яким ми даємо все, що є в наших силах – їжу, одяг, ліки, підтримку… Чи хочу я всиновити дитинку? Поки не буду про це говорити.
Ба більше, Наталія Могилевська зізналась, що впродовж цього важкого періоду поряд із нею було надійне чоловіче плече. Але ім’я коханого називати поки не стала.
Ми були разом весь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де зникли військові частини – вони знаходяться під землею, а для ворога їх просто не існує. Вчора були в Запоріжжі, поблизу якого є російські війська. Тобто він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним, як у пісні – і смерть не страшна (усміхається). Але я вважаю, що під час війни всі історії кохання – не на часі. І нашу історію ми розкажемо пізніше. Проте я дуже вдячна йому за те, що він був зі мною, – розповіла народна артистка України.
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