Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече

24 мая 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече
Співачка Наталія Могилевська
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка України Наталія Могилевська в ефірі програми «Ранок з Україною» розкрила деталі особистого життя і зізналась, чи готова до материнства.

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Співачка Наталія Могилевська з початку війни вирішила залишитись у Києві, де весь час допомагає співвітчизникам. Артистка безкоштовно виступає перед жителями столиці та підтримує їхній дух. Крім того, Могилевська долучилась до проєкту «Голоси Мирних» фонду Ріната Ахметова, де поділилась власною історією втрати на війні. Зірка знає про тисячі трагічних випадків, які випали на долю народу, проте найбільше крають її душу історії маленьких українців, у яких війна забрала батьків.

Ми вже всиновили 43 дитини, вони зараз перебувають у дитбудинку в Умані. Я там вже була кілька разів. Ці діти пережили надто багато страждань, – коментує Наталія Могилевська в ефірі проєкту каналу «Україна». – Коли я приїжджаю до них, вони зустрічають мене з криками: «Мама!». Тож, у мене 43 дитини, яким ми даємо все, що є в наших силах – їжу, одяг, ліки, підтримку… Чи хочу я всиновити дитинку? Поки не буду про це говорити.

Співачка Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ба більше, Наталія Могилевська зізналась, що впродовж цього важкого періоду поряд із нею було надійне чоловіче плече. Але ім’я коханого називати поки не стала.

Ми були разом весь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де зникли військові частини – вони знаходяться під землею, а для ворога їх просто не існує. Вчора були в Запоріжжі, поблизу якого є російські війська. Тобто він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним, як у пісні – і смерть не страшна (усміхається). Але я вважаю, що під час війни всі історії кохання – не на часі. І нашу історію ми розкажемо пізніше. Проте я дуже вдячна йому за те, що він був зі мною, – розповіла народна артистка України.

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