Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співачка Наталія Могилевська instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка України Наталія Могилевська в ефірі програми «Ранок з Україною» розкрила деталі особистого життя і зізналась, чи готова до материнства.