Олександр Педан розповів про поведінку сина під час війни: Пояснюю, що вбиваємо тільки тих, хто на нас нападає

23 мая 2022 21:59 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олександр Педан розповів про поведінку сина під час війни: Пояснюю, що вбиваємо тільки тих, хто на нас нападає
Ведучий Олександр Педан з сином
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Олександр Педан зізнався, як розмовляє з сином про війну, та про що його запитує п’ятирічний Марік.

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Діти все відчувають і розуміють, тому з ними потрібно говорити чесно й відверто. Це радять психологи та досвідчені батьки. Наприклад, ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан. Він з власного досвіду знає, що відповідати малим по-дорослому і чітко все пояснювати – найкращий варіант. Але потрібно бути максимально обережним у словах.

24 лютого ми розбудили Маріка і сказали: «У нас пригода! Їдемо до бабусі». Малий був заряджений, – розповів Педан Сергію Нікітюку в YouTube-проекті Нового каналу «Предметка». – А потім 18 годин шляху з Києва до Хмельницького… Згодом, коли ми їхали розбитою дорогою, Марік запитав: «Тату, а це нас бомблять?» Мені стало справді страшно. Дитина, з якою ми не говорили про війну, запитала, чи нас бомбили…

Олександр Педан з сином / Пресслужба Нового каналу

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Олександр зізнається, що спочатку з Маріком було важко. Він недосипав, був надто емоційним, нервувався. Але згодом у бомбосховищі знайшов собі друга. Хлопчик приходив у гості до сім’ї Педана, спілкувався і грався з Маріком. А ще зірковий татусь почав більше грати з сином в активні ігри, гуляти на дитячому майданчику. Також Марік займається танцями онлайн.

Зараз у сина проскакують різні фразочки, – каже телеведучий. – Наприклад, ми їдемо десь, а в нього в руках невеличкий ліхтарик. Я кажу: «Марік, ти ж знаєш, що ним не можна світити в очі. Це дуже небезпечно». А він мені: «А рашанцям можна?» У нього періодично проглядається посил, що це погані люди. Зупиняю його й пояснюю, що мирних ми не б’ємо, вбиваємо тільки тих, хто на нас нападає. Я абсолютно відвертий з ним. Кажу, що в нас зараз йде війна. Єдине, найпростіше запитання від п’ятирічної дитини, на яке я не можу дати відповідь, це: «А чому вони на нас нападають?» Це жахає. У мене і для себе немає цієї відповіді. На жаль…

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