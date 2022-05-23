Олександр Педан розповів про поведінку сина під час війни: Пояснюю, що вбиваємо тільки тих, хто на нас нападає Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведучий Олександр Педан з сином Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Олександр Педан зізнався, як розмовляє з сином про війну, та про що його запитує п’ятирічний Марік.