Камалія зізналась, на що витрачає мільйон євро, який отримала на день народження від чоловіка Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співачка Камалія instagram.com/kamaliyaofficial

В інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», співачка Камалія розповіла, на що витрачає величезну суму, подаровану чоловіком їй на день народження.