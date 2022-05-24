Камалія зізналась, на що витрачає мільйон євро, який отримала на день народження від чоловіка

24 мая 2022 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Камалія зізналась, на що витрачає мільйон євро, який отримала на день народження від чоловіка
Співачка Камалія
instagram.com/kamaliyaofficial

В інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», співачка Камалія розповіла, на що витрачає величезну суму, подаровану чоловіком їй на день народження.

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За словами співачки Камалії, вони з чоловіком дуже переживають через війну в Україні та переймаються долями людей, які залишились буквально без нічого. Тому вони вирішили допомогти переселенцям з України адаптуватися за кордоном.

Захур подарував мені на день народження більше мільйона євро: на витрати, які зараз йдуть на будування, реконструкцію колишніх учбових закладів. Спеціально будується житло для 750 український сімей, біженців із гарячих точок. Він такий внесок зробив. Це найкращий для мене подарунок, тому що я можу подарувати людям радість, – зазначила Камалія.

Співачка Камалія з чоловіком і дочками / instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка постійно зустрічається з людьми, які втратили в Україні все, що мали, і зараз живуть у таборах для біженців. Вона розуміє, наскільки складно людям перебувати в чужій країні.

Вони зовсім розгублені, їм всім дуже хочеться додому. Багато людей повертаються в Україну, тому що не витримують. І моя ціль – створити якомога більш комфортні умови для наших біженців, щоб вони почувалися, як удома. Тому зараз ми будуємо 3 будинки в Німеччині. Там працюватимуть дитячі садочки, буде школа для учнів 1-12 класів, де викладатимуть українські вчителі. Також там працюватимуть два психологи. Щомісяця на підтримку, охорону, харчування, комунальні послуги буде витрачатися близько півмільйона євро, – розповіла Камалія.

Нагадаємо,

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