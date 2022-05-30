Наталія Могилевська презентувала чуттєву пісню та кліп "Я вдома" до Дня Києва

29 травня в символічний День Києва Наталія Могилевська презентувала музичну роботу та кліп «Я вдома». Автором слів і музики виступила харків’янка Катерина Офліян.

Чуттєву прем’єру Наталії Могилевської гідно оцінила багатомільйонна аудиторія інших країн світу, для якої співачка заспівала на Міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine – #StopWar. Подія відбулася в підтримку України, з трансляцію ефіру для більш 20 країн Європи.

Я вдома, попри біль і втому…В день Києва…. Прем’єра…Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я була з тобою, мій Київ, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику! – коментує співачка.

Локаціями нового кліпу зірки стали місця з трагічною історією воєнних дій в Україні. Зйомки проходили в Бородянці, Бучі, Ірпені та в центрі Києва.

Також Могилевська зазначила, що дуже багато випало на долю Української жінки. Сльози, смерть, невимовний біль, прийняття дуже непростих рішень.

«Діва Марія – звичайна жінка з України.

Ми будем стояти, і нас не зламати.

Ми зможемо все пережити, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на Хрещатику!» – саме про це вона співає у своїй новій пісні «Я вдома».

Наталія Могилевська, одна з небагатьох знаменитостей, яка з першого дня війни залишалася і перебуває в рідному місті Київ. У весь цей час співачка забезпечує всіх, хто потребує гуманітарною допомогою та піднімає моральний дух українців.

Прем’єра «Я вдома» вже доступна на всіх музичних майданчиках країни.