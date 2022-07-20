Сергій Притула розповів про зустріч з Лесею Нікітюк: «Чотири місяці я її не бачив»

20 июля 2022 14:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Сергій Притула розповів про зустріч з Лесею Нікітюк: «Чотири місяці я її не бачив»
Телеведучі Леся Нікітюк і Сергій Притула
instagram.com/novy_channel

Ведучий Нового каналу Сергій Притула зізнався, як довго не бачився зі своєю співведучою по проєкту «Хто зверху?» та чого чекає від Лесі Нікітюк в майбутньому.

Читайте такожНаталка Денисенко розповіла про свій найбільший страх та про коханого, який служить в ЗСУ
Десь «у минулому житті» вони щотижня намагалися визначити, хто зверху – чоловіки чи жінки. Нині змагання та розваги відійшли на задній план, тому що всі об’єдналися задля Перемоги над ворогом у загарбницькій війні. Ведучі ігрового проєкту Нового каналу «Хто зверху?» Сергій Притула та Леся Нікітюк обрали волонтерський фронт.

Сергій Притула і Леся Нікітюк на шоу «Хто зверху?» / Пресслужба Нового каналу

Вони не просто взялися за добрі справи, а й стали справжнім прикладом та джерелом натхнення для всіх українців!

Чотири місяці я не бачив Лесю Іванівну, – зізнався Сергій Притула. – Нещодавно вона заїжджала до Києва, відірвавшись на кілька днів від своєї волонтерської праці в місті Хмельницький. Леся – величезна молодець! Той пласт роботи, який вона робила у Хмельницькому, допомагаючи переселенцям, біженцям, – це просто браво! (Аплодує.)

Леся Нікітюк із дітками-переселенцями у своєму волонтерському центрі / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведучий зазначив, що радіє за колегу, оскільки та відновлює роботу над власним тревелом.

Зараз у Лесі йде підготовка до зйомок третього сезону «Le Маршрутки», – говорить Сергій. – До речі, дуже цікаво буде подивитися цей проєкт. Ви ж розумієте, він буде суттєво відрізнятися від того розважального контенту, який був у попередніх сезонах.

Леся Нікітюк і Богдан Богданович біля розбомбленої Le маршрутки і прилетівшої ракети / instagram.com/lesia_nikituk

До відома, «Le Маршрутка» – це тревел-шоу, в якому Леся Нікітюк їздить Україною в жовтій маршрутці «Богдан» та розповідає про унікальних українців і маловідомі куточки нашої країни. У перших двох сезонах глядачі побачили круті маршрути для подорожей, по-новому подивилися на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побували на різних фестивалях і «відвідали» пам’ятки, закриті для перегляду. Новому сезону тревелу не завадить навіть повномасштабна війна! Команда планує розпочати подорож у Києві, а закінчити в Ялті.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

волонтер новини війна особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк Сергій Притула

Матеріали на тему

Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!
Новини

Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!
«Орел і Решка» проведе благодійні аукціони на допомогу ЗСУ, переселенцям та постраждалим від війни
Новини

«Орел і Решка» проведе благодійні аукціони на допомогу ЗСУ, переселенцям та постраждалим від війни
Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
Корисні поради

Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни
Меломан

Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Руслана Писанка померла на 57-му році життя

Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди
Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?

Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?

Популярне відео

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн
Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни

Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK