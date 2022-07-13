Сергій Притула розповів про донати для ЗСУ від дітей

13 июля 2022 12:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергій Притула розповів про донати для ЗСУ від дітей
Ведучий Сергій Притула і чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився думками, чому наша малеча збирає кошти на армію.

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Мережу сколихнула новина про те, що 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала в благодійний фонд Сергія Притули 21 тисячу гривень для ЗСУ. Ведучий Нового каналу та волонтер не стримав сліз, коли дівчинка особисто віддавала йому гроші. А заробила вона їх, граючи партії з перехожими на вулицях Києва.

Ведучий Сергій Притула і чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова / Пресслужба Нового каналу

Неможливо впускати в душу навіть найменші сумніви про нашу Перемогу, коли українські діти день за днем роблять дива заради армії, – сказав Притула. – Вони стали дорослими. Їм не потрібно читати казок про поганих чаклунок, щоб відчути, що таке зло. Вони, на жаль, бачать його на власні очі і стають для нас світлими героями. Замість іграшкових машинок обирають машини для ЗСУ. Замість літачка на управлінні – «очі» в небі для армії. Ми боремося за них і для них. І будемо боротися до Перемоги. У сучасних українських дітей свої супергерої зі своїми суперсилами!

Діти з дитячого будинку Харкова продають хенд-мейд вироби / Пресслужба Нового каналу

Школярі організували благодійну ярмарку / Пресслужба Нового каналу

Іноземні журналісти цікавляться у Сергія Притули, як він ставиться до того, що українські діти збирають гроші на зброю.

Запитують, бо для них це шок і нечувана подія. А я відповідаю просто, що діти хочуть жити в світі без повітряних тривог, вибухів, війни, знищених під корінь дитячих садочків. Де ще раніше були сміх та ігри, зараз – вирва від бомби, – каже волонтер. – Діти – щирі, тому щиро розуміють, де добро, а де зло. Діти добре знають, хто ворог. І наш ворог розуміє лише мову сили. Саме тому малеча виходить продавати черешні, малюнки, грає в шашки на вулиці й віддає те, що збирала на іграшки, на допомогу нашій армії. Діти просто хочуть жити у своїй країні і мати дитинство. От тому вони збирають на зброю!

Діти продавали черешни, щоб зібрати на Байрактар / Пресслужба Нового каналу

Діти в Бородянці збирають для ЗСУ / Пресслужба Нового каналу

Задонатити на рахунки Благодійного фонду Сергія Притули можна за посиланням! https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

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волонтер новини діти війна Новий канал ЗСУ Сергій Притула

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