Сергій Притула пояснив, чому відчуває побоювання щодо наступних зборів коштів

8 июля 2022 18:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергій Притула пояснив, чому відчуває побоювання щодо наступних зборів коштів
Сергій Притула з бійцями ЗСУ
facebook.com/serhiyprytula

Засновник Благодійного фонду та ведучий Нового каналу Сергій Притула зізнався, які важливі проєкти хоче реалізувати в майбутньому.

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Про проєкт Фонду Сергія Притули «Народний «Байрактар» чули всюди! За три дні українцям вдалося зібрати кошти на чотири літаки комплексу БПЛА, і цим самим по-хорошому шокувати світ. Засновник Фонду, волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула не стримав сліз щастя й гордості, коли проєкт оголосили успішно реалізованим. Та зараз зізнається, що відчуває певні хвилювання і побоювання щодо наступних зборів коштів.

«Байрактарами» ми поставили дуже високу планку. І тепер у мене є внутрішній страх. Поясню, який, – каже Притула. – У нас є велика проблема з транспортом. Його категорично не вистачає. У Міністерства оборони є бюрократичні заслінки, які не дозволяють їм купувати транспорт, що вже був у користуванні. Хоча він ще нормальний, на ходу, потрібно просто трохи підрихтувати. Ми, волонтери, можемо це зробити. У нас немає подібної бюрократії. Наприклад, знайти сток, на якому викупити, припустимо, 500 транспортних засобів. Уявімо, я скажу: «Друзі, давайте зберемо п’ять мільйонів доларів, щоб купити 500 тачок». За що ж я переживаю? Що люди скажуть: «Та то якось не той розмах». А це, насправді, капець, як треба!

Сергій Притула з бійцями ЗСУ

Сергій Притула зізнається, що наступні проєкти справді можуть бути пов’язані з машинами. І закликає українців з довірою та розумінням поставитися до них.

Відверто кажучи, я б дуже хотів, щоб ми поставили питання транспорту на більший потік, аніж ми робимо зараз. Без вашої підтримки це буде нереально, – говорить він. – Я хочу, щоб люди знали про цю проблему, щоб ми могли сподіватися на таку ж підтримку, як у «Байрактарних» зборах.

Сергій Притула

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