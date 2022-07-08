Женя Кот розповів, як ледь не загинув на початку війни
8 июля 2022 13:00
Танцівник Женя Кот
instagram.com/kot_jenya
Танцівник Женя Кот зізнався, чому не вивіз дружину за кордон.
Женя Кот після початку повномасштабного вторгнення росії не одразу наважився поїхати з Києва. Рішення залишити столицю хореограф прийняв, коли він та його дружина почали труїлися чадним димом.
О другій годині дня стало темно, димом затягнуло все. Почали горіти хімічні склади косметичної компанії та заправка, яка була неподалік. Вітер був у наш бік. Вночі у дружини піднялася температура. Почало здавлювати груди. Лікарні не працювали, лише приймали поранених. Тоді я зрозумів, що треба їхати. Побачили, що вся автівка у попелі. Ми сіли, поїхали, – прокоментував журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна» танцівник, який одразу вирушив з дружиною до Чернівців.
Женя Кот з дружиною / instagram.com/kot_jenya
Якщо чоловіки боялися, то і жінки. Я їй казав поїхати, а вона сказала, що без мене нікуди не поїде. У нас є вислів: «Разом і до кінця, не зважаючи ні на що», він народився ще коли ми одружилися. Дружина була поряд весь час, і я розумів, що буду її захищати 100%, – говорить танцівник.
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