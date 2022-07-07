Запечений плов у рукаві за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
7 июля 2022 17:15
Запечений плов у рукаві за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Пресслужба каналу СТБ
Як приготувати вдома плов швидко і так, щоб він був дуже смачним? Найлегший рецепт запеченого плову від Ектора Хіменеса-Браво.
Ектор Хіменес-Браво поділився в соцмережі рецептом швидкого плову у рукаві.
Інгредієнти:
- Морква – 50 г
- Цибуля – 50 г
- Свинина – 100 г
- Рис басматі – 100–150 г
- Коріандр – 5 г
- Зіра – 5 г
- Куркума – 5 г
- Копчена паприка – 5 г
- Вода – 200–250 мл
- Оливкова олія – 20 мл
- Виноград – 30 г
- Перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування:
- Нарізаємо моркву та цибулю.
- Засипаємо у рукав рис басматі, свинину, моркву та цибулю, заливаємо оливкову олію, додаємо виноград. Кладемо мікс приправ (коріандр, зіра, куркума, копчена паприка), перчимо, солимо, наливаємо воду.
- Закручуємо пакет і перемішуємо.
- Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку. Одна година – і все готово! Смачного!
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