Запечений плов у рукаві за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

7 июля 2022 17:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Запечений плов у рукаві за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Запечений плов у рукаві за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Пресслужба каналу СТБ

Як приготувати вдома плов швидко і так, щоб він був дуже смачним? Найлегший рецепт запеченого плову від Ектора Хіменеса-Браво.

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Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився в соцмережі рецептом швидкого плову у рукаві.

Інгредієнти:

  • Морква – 50 г
  • Цибуля – 50 г
  • Свинина – 100 г
  • Рис басматі – 100–150 г
  • Коріандр – 5 г
  • Зіра – 5 г
  • Куркума – 5 г
  • Копчена паприка – 5 г
  • Вода – 200–250 мл
  • Оливкова олія – 20 мл
  • Виноград – 30 г
  • Перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо моркву та цибулю.
  2. Засипаємо у рукав рис басматі, свинину, моркву та цибулю, заливаємо оливкову олію, додаємо виноград. Кладемо мікс приправ (коріандр, зіра, куркума, копчена паприка), перчимо, солимо, наливаємо воду.
  3. Закручуємо пакет і перемішуємо.
  4. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку. Одна година – і все готово! Смачного!

Нагадаємо,

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СТБ плов рецепт Ектор Хіменес-Браво

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