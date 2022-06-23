Сирники з зеленню та соусом за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

23 июня 2022 15:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сирники з зеленню та соусом за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Сирники з зеленню та соусом за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився в соцмережі рецептом сирників. Таких ви точно не куштували!

Інгредієнти:

  • Жирний кисломолочний сир – 350 грамів;
  • Борошно – 1 ст. л;
  • Манка – 2 ст. л;
  • Пряна зелень – 30 грамів;
  • Яйце – 2 шт.

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Соус:

  • Сметана – 200 грамів;
  • Кінза – 20 грамів;
  • Лимонний сік – 30 грамів;
  • Сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо інгредієнти, робимо сирники.
  2. Ставимо у духовку, випікаємо до готовності.
  3. Сирнички подаємо з зеленню та соусом. Смачного!

Нагадаємо,

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рецепт Ектор Хіменес-Браво корисна їжа сирники

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