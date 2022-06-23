Сирники з зеленню та соусом за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився в соцмережі рецептом сирників. Таких ви точно не куштували!
Інгредієнти:
- Жирний кисломолочний сир – 350 грамів;
- Борошно – 1 ст. л;
- Манка – 2 ст. л;
- Пряна зелень – 30 грамів;
- Яйце – 2 шт.
- Сметана – 200 грамів;
- Кінза – 20 грамів;
- Лимонний сік – 30 грамів;
- Сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Змішуємо інгредієнти, робимо сирники.
- Ставимо у духовку, випікаємо до готовності.
- Сирнички подаємо з зеленню та соусом. Смачного!
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