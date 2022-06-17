Смажені гострі крильця за рецептом Володимира Ярославського

17 июня 2022 18:07 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Смажені гострі крильця за рецептом Володимира Ярославського
Ресторатор Володимир Ярославський
Пресслужба каналу СТБ

Суддя шоу «МастерШеф» на СТБ Володимир Ярославський поділився у соцмережі рецептом хрустких смажених крилець. Дізнайтеся поради шеф-кухаря в матеріалі.

Інгредієнти:

  • 1 кг крилець;
  • 30 г солі;
  • 1 літр води;
  • 0.5 чайної ложки меленого гострого червоного перцю (каєнський);
  • Я додавав ще соус шрирачу.

Спосіб приготування:

  1. Розділяємо крильця по суглобу.
  2. У воді розчиняємо сіль, додаємо перці й залишаємо на 6-8 годин у холодильнику.
  3. Дістаємо крильця, просушуємо їх від надлишкової води.

Окремо змішати:

  • 200 г борошна;
  • 100 г кукурудзяного крохмалю;
  • 1 ч ложку меленого червоного гострого перцю;
  • 2 чайні ложки пудри сухого часнику;
  • 1 чайна ложка сухого орегано;
  • 0.5 чайної ложки копченої паприки, за бажанням;
  • 0.5 чайної ложки суміші карі;
  • Трохи солі.

Спосіб приготування:

  1. Все змішати і відділити 150 г суміші.
  2. Додати 200 г води, 1 яйце.
  3. Перемішати вінчиком, і це буде кляр.
  4. Крильця по одному окинути одразу у кляр, далі у борошно зі спеціями, добре запанірувати з обох боків і занурити у фритюр. Смажити на середньому вогні - 170 градусів. Так, щоб маленька частина смажились приблизно 4 хвилини, а більша 4.5 навіть.
  5. Викладайте їх на паперовий рушник або серветку, щоб ті увібрали надлишкову олію. 

Крильця мають бути готовими всередині, тому перевірте перші шматочки обов’язково! Для більшої хрусткості можна спробувати навіть без яйця. Смачного!

Смажені гострі крильця за рецептом Володимира Ярославського / instagram.com/yaroslavskyi_vova

Нагадаємо,

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